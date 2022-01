Kolektiv informativnega programa TV Slovenija v podporo Igorju E. Bergantu

»V želji po sodelovanju in spoštljivi notranji komunikaciji ter spoštljivemu in strpnemu komuniciranju v javnosti, pozivamo predstavnike vodstva RTV, zlasti v. d. direktorja Televizije Slovenija, da se vzdržijo vsakršnih neprimernih in 'napadalnih' izjav zoper zaposlene na RTV Slovenija, zlasti pa zaposlene v informativnem programu TV Slovenija. Od vodstva tudi pričakujemo, da se bo hitro in odločno odzvalo na žaljivke in obsodilo vse verbalne napade na ustvarjalce informativnega programa TV Slovenija,« so sporočili člani Kolektiva informativnega programa TV Slovenija.

Na včerajšnji seji programskega sveta smo bili po njihovih navedbah namreč priča onemogočanju predstavitve argumentov in njihovega mnenja glede programsko-produkcijskega načrta za letošnje leto, njihovega predstavnika pa se je poskušalo diskreditirati in delegitimizirati.

Da bo protestno zapustil sejo, če bo govorec Igor E. Bergant še dobil besedo, je tako navedel programski svetnik Slavko Kmetič blizu SDS. Hotel je tudi dokaze, koga sploh predstavlja. Kritično pa se je do navedb govorca odzval tudi v. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh.

»Poudarjamo, da je Igor E. Bergant sporočil mnenje in strokovne argumente Kolektiva glede sklepov, ki jih je Programskemu svetu poslalo vodstvo RTV, ki se nanašajo na sprejetje PPN 2022. Proti takšnemu PPN-ju je svoj podpis prispevalo 134 zaposlenih v IP TV SLO. V demokratičnih družbah je odziv druge strani vedno dobrodošel in za RTV, kjer se ves čas govori o uravnoteženosti in pluralnosti, ne bi smela biti težava, da se oglasi tudi predstavnik zaposlenih. Zaposleni imamo med drugim tudi po 39. členu Statuta RTV pravico sodelovati pri oblikovanju programskega načrta in naj dajati pripombe. Uredništvo je po demokratični poti Igorja E. Berganta izbralo za svojega govorca, ki v javnosti predstavlja stališča Kolektiva,« so danes sporočili ustvarjalci.

Odločno zavračajo tovrstne napade na Igorja E. Berganta ali na kogarkoli, ki se izpostavi v imenu zaposlenih v informativnem programu. »Igor E. Bergant zastopa naše interese, žal je zaradi svoje javne izpostavljenosti postal tudi tarča žaljivih in neprimernih verbalnih napadov v delu javnosti, zlasti na nekaterih družbenih omrežjih. Čeprav so lahko mnenja različna, si bomo v Kolektivu in Aktivu novinarjev IP TV SLO tako v interni, kot tudi v javni komunikaciji, vedno prizadevali za strpen in spoštljiv odnos. To pa seveda pričakujemo tudi od vodstva RTV SLO,« so še zapisali člani kolektiva.