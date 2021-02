»Konstruktivno nezaupnico bomo vložili z 10 podpisi v sredo«

Zorčič: Koalicija ima v DZ sodeč po glasovanju o protikoronskem zakonu še več kot 47 glasov

Sodeč po glasovanjih DeSUS v DZ po besedah predsednika DZ Igorja Zorčiča ni videti, da bi ta poslanska skupina nasprotovala koaliciji Janeza Janše. Ta ima izhajajoč iz glasovanja o osmem protikoronskem zakonu še nekoliko več kot 47 glasov v DZ, ocenjuje. Tako status DeSUS v DZ in razrez članstva v delovnih telesih za zdaj ostajata enaka.

Prvak Desusaje po sestanku strank KUL ponovil, da bodo konstruktivno nezaupnico z 10 podpisi vložili prihodnjo sredo. Prepričan je, da jo bodo podprli tudi štirje poslanci Desusa, ki po njegovih ocenah niti v primeru neuspeha nezaupnice ne bodo del koalicije. Erjavec je pričakoval, da bo Janša danes to ugotovil.Po Erjavčevih besedah bodo stranke, ki podpirajo nezaupnico vladi, prispevale po dva poslanska podpisa pod predlog.V izjavi v DZ je spomnil, da je po prvi vložitvi konstruktivne nezaupnice soglasje h kandidaturi za predsednika vlade umaknil, ker da nekateri podpisniki iz epidemioloških razlogov ne bi mogli glasovati v DZ. Upa, da bodo to pot lahko vsi sodelovali. A tudi če ne bi mogli, ne bi želel ponovnega umika soglasja, saj da bi bilo videti neresno. Po njegovih ocenah pa bo zaradi neenakovrednega položaja poslancev potrebna ustavna presoja.Spremembe poslovnika DZ, ki bi omogočale tajno glasovanje na daljavo, so sicer stranke KUL vložile, a za zdaj kaže, da potrebne večine za sprejem sprememb ni.Erjavec je v izjavi v DZ spomnil na dvome, ki se pojavljajo v javnosti, ali bodo vsi štirje poslanci Desusa podprli nezaupnico. A kot je dejal, so bila na torkovem sestanku poslancev DeSUS in vodstva stranke »ta zagotovila dana«. »Da je temu tako, vidimo tudi po tem, da je predsednik vlade Janez Janša umaknil svoj ultimat. Pričakoval sem, da se bo danes preštel in ugotovil, da nima štirih glasov poslancev Desusa, in uresničil, kar je napovedal - vložil predlog za imenovanje dveh novih ministrov,« je dejal Erjavec.Janševa vlada je po njegovih ocenah očitno manjšinska in je premier zato »glede na torkov dogovor vodstva in poslancev DeSUS stopil ne le en korak nazaj, ampak verjetno dva«.Glasovanja v DZ sicer kažejo, da Desus tudi po odhodu iz koalicije za zdaj podpira vladne predloge, med drugim so poslanci Desusa podprli osmi protikoronski zakon. A Erjavec pravi, da bo ključno glasovanje o konstruktivni nezaupnici, do takrat pa se poslanci odločajo glede na to, kaj prinaša določen zakon.Spomnil je tudi na napoved Jurše, da poslanci Desusa tudi v primeru neuspeha nezaupnice ne bodo radikalna opozicija. »Nima pa smisla, da predsednik vlade čaka na odločitev o konstruktivni nezaupnici in potem šteje, koliko poslancev DeSUS ima v svoji koaliciji. Ta številka bo ostala nič, kot je danes,« je prepričan Erjavec. Verjame sicer, da bo nezaupnica uspela.Položaj ministra za kmetijstvo iz vrst DeSUSje po Erjavčevih besedah sicer Janševa odločitev. Ugotavlja pa, da se mu je »zelo mudilo, ko je šlo za ministra za zdravje, zanimivo pa je, da nima zadrege, ko gre za ministra za kmetijstvo«.