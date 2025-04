Kordiš zapustil poslansko skupino Levica: Več orožja je zadnji žebelj

Poslanec Miha Kordiš, ki ga je disciplinska komisija Levica izključila iz stranke, je z današnjim dnem izstopil iz poslanske skupine Levice. »Več denarja za orožje in manj za pokojnine je zadnji žebelj v krsto nekdanje leve alternative,« je zapisal v današnjem sporočilu za javnost.

Kot je navedel, leva alternativa, ki je zrasla iz protestniških gibanj 2012 in 2013, »nikoli ne bi smela pozabiti svojih korenin«. »Absolutno ne bi smela počepniti pod diktaturo kapitala in interesi najbogatejših, ki nas silijo v oboroževanje za dobiček peščice in varčevanje na vseh ostalih,« je zapisal.

Predlog pokojninske reforme, ki po njegovem prepričanju slabša pogoje za upokojevanje in niža pokojninske osnove v zameno za bonbonček ali dva, je »nož v hrbet vsem – prekarcem, delavcem, bodočim upokojencem in vsem ostalim, ki so nam zaupali svoj glas«. »Prav tako je nož v hrbet tistim gibanjem, sindikatom in nevladnim organizacijam, ki so nas skozi ta leta tako ali drugače podpirali,« meni.

Disciplinska komisija stranke je Kordiša zaradi resnih kršitev statuta stranke, saj naj bi deloval razdiralno, marca izključila iz stranke. Ob tem je več funkcionarjev Levice izrazilo pričakovanje, da bo Kordiš, ki je sicer večkrat izrazil, da gre za poskus utišanja, zapustil tudi poslansko skupino.

V gibanju Levo krilo, ki ga vodi Kordiš, so tedaj napovedali, da se Kordiš na odločitev disciplinske komisije ne bo pritožil in da se bodo organizirali v samostojno socialistično stranko, ki bo stala za zavezami do ljudi. Kordiš je tudi v sporočilu za javnost napovedal, da je »nasprotovanje družbeno škodljivim potezam oblasti« potrditev ustanovitve nove politične stranke.

Levica, ki je na volitvah aprila 2022 dobila pet poslanskih mandatov in je najmanjša stranka vladne koalicije, ima po novem štiri poslanke in poslance.