Kordiš si bo gradil politični kapital z referendumom proti oboroževanju

Iz stranke Mi, socialisti! so sporočili, da so pripravili zahtevo za sklic referenduma o »povečevanju vojaških izdatkov za pakt Nato«. Prejšnji teden je vlada Roberta Goloba predstavila okvirne načrte, po katerih bi izdatke za obrambo letos dvignili na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa celo na tri odstotke BDP. »Oblast se zaveda, da ljudje militarizacije ne podpiramo, zato nam jo skuša prikazati kot neizogibno in, cinično, koristno za skupnost. A mi, ki smo za mir, militarizacije slovenske družbe ne bomo dopustili,« pa se vladnim načrtom upirajo somišljeniki odpadnika iz Levice Mihe Kordiša.

Že od danes je mogoče podpis za referendum oddati prek spletnega obrazca na strani mikismozamir.si, jutri pa se bo začelo tudi zbiranje podpisov na terenu. Odpadnik vladne stranke Levica Miha Kordiš trdi, da ima socialistična stranka v ustanavljanju okoli 500 zagretih aktivistov.

»EU drvi v militarizem, pridružuje pa se ji tudi slovenska oblast. V Ukrajino pošiljamo orožje in urimo ukrajinsko vojsko. Kupujemo izraelske rakete in rekordne količine orožja za pakt Nato. Sodelujemo na misijah pakta in vodimo vazalsko zunanjo politiko po meri interesov Washingtona in Bruslja,« trdijo Kordiševi socialisti, ki zavračajo militarizacijo slovenske družbe.

Mirovnikov ne prepriča niti koncept dvojne rabe, na katerem temeljijo obrambni načrti koalicije. »Vlada nam militarizacijo ponuja kot razvojno priložnost, polno prenove mostov, gradnje bolnišnic in delovnih mest. A most za tank tujih vojsk je most, ki ga ne potrebujemo. Vojna bolnišnica za uniforme pakta Nato srka kader iz javnega zdravstva, medtem ko državljani že tako ne pridemo do zdravnika.«

Kordiševi svoj optimizem, da jim bo uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma, gradijo na oceni, da militaristične politike slovenske vlade večina državljanov ne podpira. »Ljudje se zavedajo, da je vsak evro, zapravljen za orožje, evro več za tuje vojne in evro manj za resnične potrebe. Vsak evro, zapravljen za orožje, je še en evro kredita, ki ga bo treba čez nekaj let odplačati z obrestmi.« Da dodatnemu trošenju davkoplačevalskega denarja niso naklonjeni slovenski državljani, so pokazale tudi javnomnenjske raziskave, med njimi marčna Inštituta Mediana za Delo.