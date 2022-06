Krek po neuradnih informacijah odstopil z mesta direktorja NIJZ

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je po neuradnih informacijah STA odstopil z mesta direktorja. Krek je za STA dejal, da te informacije ne komentira. Dodal pa je, da bo »mogoče že v četrtek povedal, kaj in kako«.

Člani sveta NIJZ se bodo sicer v četrtek popoldne sestali na seji, po neuradni informaciji STA pa bodo obravnavali njegovo odstopno izjavo in imenovali vršilca dolžnosti direktorja.

Zagotavljal, da na položaj ni bil imenovan politično

V javnosti so se na začetku junija že pojavile informacije, da Krek zapušča položaj direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a to ne drži. Za Delo je takrat povedal, da ne namerava odstopiti, ker bi po njegovem prepričanju odstop škodoval NIJZ. Kot je povedal, je ta institucija v razvojnem momentu. »Potrebuje kontinuiteto vodenja in nadaljevanje dela zadnjih dveh let, ko je bil vedno pozitiven. NIJZ je razvojno usmerjen, pripeljali smo številne nove programe.«

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je sicer večkrat pojasnil, da Krek ne uživa njegovega zaupanja, morebitna razrešitev pa je po njegovih besedah v pristojnosti sveta NIJZ.

Po razrešitvi nekdanje direktorice NIJZ Nine Pirnat ob začetku epidemije covida-19 19. marca 2020 je vodenje NIJZ kot v. d. direktorja prevzel Ivan Eržen, po Erženu pa s polnim mandatom Krek.