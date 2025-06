Kriminal nima etnične osnove

16 županov Jugovzhodne Slovenije in Posavja je včeraj z obiskom Ribnice podprlo tamkajšnjega župana Sama Pogorelca, ki so ga v soboto napadli Romi. A to ni osamljen primer, je opozoril Gregor Macedoni, novomeški župan in predsednik Skupnosti občin Slovenije: »V državi se dogajajo spremembe in država mora na ta dogajanja odgovoriti.«

Župani so napad na ribniškega župana ostro obsodili in sprejeli tri sklepe, s katerimi zahtevajo sistemske spremembe pri reševanju romskega vprašanja. V manj kot letu dni je ribniški napad že drugi napad na predstavnika države – lani so po spletu zaokrožili zaskrbljujoči posnetki, kako so pretepli dva policista -, tako da takih primerov ni več mogoče pripisati, kot to radi naredijo v Ljubljani in tam, kjer razmer ne poznajo, »nestrpnosti županov«. »Na območju JV Slovenije in Posavja, to je na območju z 202.000 prebivalci, kar je deset odstotkov Slovenije, imamo problem, ki ga moramo rešiti,« je bil jasen Gregor Macedoni.

Ribniškega župana podpira vseh 16 županov jugovzhodne regije in Posavja. Foto Simona Fajfar

Župani s prvim sklepom pozivajo vlado, da naj organom pregona z zakonskimi spremembami omogoči bolj učinkovito odzivanje na spreminjajoče se razmere v družbi ter kazniva dejanja in prekrške. Z drugim sklepom pozivajo vlado, naj sprejme paket zakonskih sprememb, ki so povezane s tožilskimi in sodnimi postopki, tako da bi preprečili ponavljajoča se kazniva dejanja in prekrške posameznikov.

Vlado tudi pozivajo, naj v medresorskem sodelovanju pripravi zakonske spremembe, ki bodo tudi prejemnikom denarnih socialnih pravic sporočale, da so kazniva dejanja in prekrški nesprejemljivi. »Tukaj namreč obstajajo vrzeli v zakonodaji, pred katerimi si država zatiska oči in ki velja za okoli 20.000 prebivalcev Slovenije,« je opozoril Macedoni.

Župani želijo, da enaka pravila veljajo za vse. Foto Voranc Vogel

»Želimo samo, da se dosežejo enaka pravila za vse, tudi zato, da bo lahko večinski del romske populacije, ki ne dela težav, normalno živel in se integriral v skupnost.« Gregor Košir

Župani izpostavljajo, da se ne bi smelo dogajati, da nekateri ponavljajo kazniva dejanja in prekrške, pa za to niso kaznovani, saj se ta dejanja zaustavijo v predkazenskih postopkih, tako da sploh ne pridejo do sodišča, se izgubijo v sodnih postopkih ali pa se jim izreče pogojne kazni. »To, da so žrtve postali predstavniki oblasti, kaže, da država ne deluje,« je dejal Gregor Macedoni.

»Mi zahtevamo, da se serijske kršitelje umakne iz naših prostorov,« je dejal kočevski župan Gregor Košir, ki je podobno kot drugi župani opozoril, da v teh primerih ne gre za nič drugega kot za kriminal: »Kriminal pa nima etnične osnove.« Podobno je dejal krški župan Janez Kerin, ki je opozoril, da se v občini vsak dan srečujejo z deviantnimi dejanji, ki jih večinoma povzročajo posamezniki iz romske populacije.

Večina Romov nima opravka s policijo in sodišči. Foto Voranc Vogel

Pogorelc se je kolegom županom, ki imajo podobne probleme, kot jih imajo v Ribnici, zahvalil za izkazano solidarnost in podporo, razočaran pa je nad neodzivnostjo predsednika vlade, predsednice države in varuha človekovih pravic. Pogorelčevo stališče je jasno: »Tudi jaz imam pravico do miru in nedotakljivosti.«

Zato od vlade zahtevajo takojšnje ukrepanje. Pri tem pa ne gre za to, da je bil zdaj napaden on, je dejal Pogorelc, ampak za to, da si ne želi, da je napaden kateri koli državljan v državi, pa naj bo Rom ali kdo drug. »Naš poziv vladi je jasen: ni več časa za preigravanje in ni več časa za obtoževanje županov z rasisti, kajti jutri se to lahko zgodi komurkoli. Zato pričakujemo takojšnje ukrepe za zaščito vseh državljanov,« je dejal Pogorelc. Ali kot je dejal Gregor Košir: »Želimo samo, da se dosežejo enaka pravila za vse, tudi zato, da bo lahko večinski del romske populacije, ki ne dela težav, normalno živel in se integriral v skupnost.«