Krizni dodatki v javnem sektorju presegli pol milijarde

Računsko sodišče je prejelo nekaj pobud za uvedbo revizij, ki se nanašajo na izplačevanje kriznih dodatkov v javnem sektorju med epidemijo covida-19, informacij o tem, ali bodo dejansko preverjali pravilnost in smotrnost te uporabe javnih sredstev za zdaj še ne razkrivajo. Ministrstvo za finance je do aprila prejelo zahtevke za izplačilo za več kot 574 milijonov evrov dodatkov, kar je več, kot je bilo po podatkih fiskalnega sveta do zdaj namenjenega za čakanje na delo. Kljub več kot polmilijardnemu izdatku države je zelo veliko nezadovoljnih, ki opozarjajo na nepravičnosti, že znotraj samega javnega sektorja, kaj šele v razmerju do zasebnega. Kot posebno problematične se kažejo zakonske podlage, ki izplačevanje določajo v odstotkih.