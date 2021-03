Kulturniki na Trgu republike: Simoniti mora oditi

V skupinah po deset ljudi so si s črnimi trakovi simbolno prelepili usta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Protest kulturnikov pred stavbo ministrstva za kulturo maja lani. FOTO: Matej Družnik/Delo

Na Trgu republike se je ob 17. uri začela »akcija za kulturo«, že sedma po vrsti. Z njimi aktiv delavk in delavcev v kulturi že skoraj eno leto naslavlja ministrstvo za kulturo, medije in širšo javnost. Tokrat so se zbrali, da podprejo interpelacijo in odstavitevKulturniki želijo opozoriti na nevzdržno in skrb vzbujajočo situacijo kulturne vojne, ki trenutno poteka v Sloveniji. Prav to vojno naj bi po nareku premieraomogočal Simoniti, cilj pa je, kot so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji akcije, »uničiti, podjarmiti in razvrednotiti vse neodvisne in kritične glasove v državi. Za koordinirane in strateške napade na neodvisnost medijev, samozaposlene v kulturi, kulturne ustanove in druge delavke in delavce v kulturi je seveda odgovoren prav minister, ki v svojem delovanju niha med ignorantsko brezbrižnostjo do dejanskih problemov in odkritimi sovražnimi napadi na vse drugače misleče.« Prepričani so, da je ob vsej škodi, ki jo je epidemija covida-19 naredila kulturnemu sektorju, delovanje ministra Simonitija za kulturo »na dolgi rok še dosti bolj škodljivo«.Akcija umetnic in umetnikov, samozaposlenih v kulturi, kulturnih delavcev in podpornikov kulture je trajala deset minut ob upoštevanju ukrepov proti širjenju virusa. V skupinah po deset ljudi so si s črnimi trakovi simbolno prelepili usta, po nekaj minutah tišine pa so trakove odstranili in bučno opozorili, da jih sramotne taktike ministra Simonitija in vlade ne bodo ustavile, saj je »glas kulture vedno bil in mora ostati glas kritičnega obravnavanja aktualnega družbenega dogajanja«.