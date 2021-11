Lahko se zgodi, da bo interpelacija proti Dikaučiču uspešna

Ljubljana – Poslance in poslanke danes čaka razprava o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Interpelacijo so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za razpravo je predvidenih nekaj več kot 13 ur, izid glasovanja je negotov, zna se zgoditi, da bo interpelacija celo uspela.

Vlagatelji interpelacije med drugim ministru očitajo, da je odgovoren za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ter dopuščanje »nedopustnega odlašanja vlade ter njenih selektivnih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev«.

Dikaučič je v odgovoru na interpelacijo zavrnil vse očitke, pri tem pa poudaril, da je interpelacija vsebinsko neutemeljena in se ne tiče njegovega dela.

V interpelaciji, ki je kot institut namenjena kritiki ministrovega dela, pa ni zapisanih nekaterih očitkov, za katere je kljub temu pričakovati, da jih bodo odprli med razpravo. Za nekatere poslanske skupine namreč še vedno ostaja sporno dejstvo, da zaradi suma davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin o Dikaučiču teče sodna preiskava.

Za uspeh interpelacije je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Predlagateljice LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanska skupina nepovezanih poslancev, ki imajo skupaj 43 poslancev, tako same nimajo dovolj glasov za uspeh interpelacije.

V poslanski skupini Desus poudarjajo, da bodo končno odločitev sprejeli po opravljeni razpravi, so pa prejšnji teden navedli, da se »zaradi vseh očitkov, na katere minister ne ponudi nobenih konkretnih odgovorov, v poslanski skupini močno nagibamo k podpori interpelacije«. Ob morebitnem enotnem glasovanju poslancev Desusa za interpelacijo bi Dikaučiča opozicija lahko odnesla z ministrskega stolčka.

Dikaučič, ki prihaja iz vrst SMC, lahko računa na podporo te stranke, pa tudi na podporo koalicijskih SDS in NSi ter opozicijske SNS.