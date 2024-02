Lani obnavljali Slovenijo, letos jih deportirajo na Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Aktivisti Ambasade Rog so predsednika vlade in pristojne institucije pozvali k ustavitvi deportacij prosilcev za azil, ki so po lanskih poplavah kot prostovoljci pomagali pri sanaciji. Številni prosilci za mednarodno zaščito, ki so obnavljali Sneberje, so dobili odločbe, da Slovenija njihove prošnje ne bo obravnavala, ampak jih bo vrnila na Hrvaško, ki slovi po sistematičnem policijskem nasilju nad prebežniki.