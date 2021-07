Lenarčič zanikal blokado načrta za okrevanje

Evropski komisar za krizno upravljanjeni skušal blokirati ali s pogojevanjem zaustaviti potrditve slovenskega načrta za okrevanje , so danes navedbe nekaterih spletnih portalov odločno zanikali še v njegovem kabinetu.»V zvezi z insinuacijami, skomuniciranimi na skrajno nedostojen in nedopusten način sporočam naslednje dejstvo: evropski komisar Janez Lenarčič v nobenem trenutku in v nobeni fazi postopka ni zavzemal za pogojevanje ali blokado slovenskega načrta za okrevanje,« je na twitterju zapisala, ki je kabinetu zadolžena za odnose z mediji.Pred tem so nekateri mediji blizu vladi poročali, da naj bi trije komisarji, in sicerinposkušali s pogojevanjem zaustaviti potrditev slovenskega načrta za okrevanje, pri tem pa naj bi jih podprl tudi komisar iz Slovenije. Pogojevanje naj bi bilo po njihovih navedbah povezano z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, za načrtom naj bi stal podpredsednikIz komisije so že v soboto pojasnili, da je bil načrt slovenskega okrevanja na sestanku komisarskega kolegija sprejet soglasno; načrtu, ki ga je v Bruselj poslala Slovenija, da ni nasprotoval nihče.