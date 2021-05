Levica kot rdeča cunja za volivce SDS

V nadaljevanju preberite:

Največja vladna stranka SDS, ki pokriva in obvladuje tudi skrajni desni rob slovenskega ustavnega loka, in njen predsednik Janez Janša sta v zadnjem obdobju v ostri delegitimizacijski kampanji proti stranki Levica, ki pokriva najbolj levičarske pozicije v državnem zboru. SDS v svojih predkongresnih dokumentih in na drugih mestih program Levice označuje za protiustaven, češ da se zavzemajo za podružbljanje zasebne lastnine s ciljem prevratniškega prehoda v ekosocialistično gospodarstvo. »Zdi se, da gre z enačenjem Levice ali katerekoli leve stranke s protiustavnostjo za kontinuiran proces zgodovinskega revizionizma in napačnega enačenja zgodovinskega realsocializma s fašizmom,« pojasnjuje politolog dr. Marko Hočevar.