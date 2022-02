Levica se je odrekla aktivizmu in socializmu

V nadaljevanju preberite:

Čeprav stranko Levica SDS in NSi napadata, da ima neustavni socialistični program, se je stranka v zadnjem mandatu v praksi odpovedala socialistični doktrini. S sodelovanjem v Koaliciji ustavnega loka (Kul) in pripravljenostjo, da vstopi v morebitno novo vlado, se Levica vse bolj približuje tradicionalnim parlamentarnim socialnodemokratskih strankam. Ta trend krepijo izstopi poslancev in nekaterih članov iz stranke in prestopi v stranko SD.

»Namesto organiziranja in strukturne diskusije, ki bi opravljala in reševala probleme, se navznoter v stranki izvaja piar in samopromocija, ki naj vse to prekrije.« To eden od poslancev stranke očita vodstvu stranke v interni komunikaciji po tem, ko je dinamiko v stranki močno razgibalo (ne)uvrščanje kandidatov na listo za parlamentarne volitve.