Liberalci želijo programsko okrepiti Kul in Golobovo stranko

V Demokratični alternativi (vladi Janeza Janše), ki združuje nekdanje ministre, direktorje podjetij, podjetnike in vodje raziskovalnih inštitucij, so si postavili cilj, da predvolilne razprave ponovno preusmerijo k vsebini. To pa so eksistencialna in razvojna vprašanja skupnosti, države in planeta.

»Ne želimo vsebinsko praznih lepotnih tekmovanj, ki državo vodijo v stagnacijo, njene državljane pa po streznitvi delajo še bolj nezadovoljne kot prej,« so zapisali v Demokratični alternativi (DA). Namesto tega želijo postavljati standarde odgovornega državljanskega angažmaja in učinkovitega upravljanja države.

Primarni namen DA je prispevati k obuditvi vsebinske diskusije v predvolilnem času o najboljših rešitvah za obstoječe socialne težave in razvojne izzive, pa so se tvorci programa pripravljeni tudi angažirati kot kandidati za ministre ali kot poslanski kandidati na strani levosredinskih strank.

Pri pripravi programske platforme so se poleg Jožeta P. Damijana najbolj angažirali še nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber, Stojan Pelko, Brigita Skela Savič in Jasmina Držanič. V tematskih razpravah pri pripravi programa pa so sodelovali še nekdanja politika iz LDS in Zares Bogdan Biščak in Gregor Golobič pa ekonomist Bine Kordež, Jadran Lenarčič, Brane Lučovnik, Arjan Pregl, Andraž Tori, nekdanji zunanji minister Samuel Žbogar, Jurij Žurej in drugi.

»Ne zanimajo nas pozicije, pač pa izključno odgovorno in učinkovito upravljanje države, učinkovit odziv na podnebne, tehnološke in socialne izzive ter učinkovita izpeljava optimalnih rešitev za boljše življenje vseh prebivalcev Slovenije. Zgolj in samo za to smo se pripravljeni tudi osebno angažirati,« so zapisali pripravljavci alternativnega razvojnega programa.

Pod sloganom Slovenija – zelena, aktivna in kreativna oaza Evrope se zavzemajo za 10.000 najemnih stanovanj do leta 2026, 2000 mladih raziskovalcev v gospodarstvu, odpravo prekarnosti, učinkovito in državljanom prijazno upravljanje države, skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, razogljičenje energetike, prometa in industrije do leta 2045, poenostavitve postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja soglasij/dovoljenj, popolno legalizacijo in regulacijo pridelave in uporabe konoplje in sprejetje strategije civilnega letalstva ter ustanovitev nacionalne letalske družbe.