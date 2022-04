Lidl prehaja na 36-urni delovnik

V Lidlu so se odločili, da za prodajalce in skladiščnike določijo 36-urni delovni teden kot polni delovni čas. »Delovni teden prodajalcev in skladiščnikov bo tako krajši od siceršnje prakse zaposlovanja za polni delovni čas, pokojninska doba pa bo priznana enako kot pri 40-urnem delovnem tednu. Z majem se sodelavkam in sodelavcem v poslovalnicah in skladišču dvigujejo tudi plače,« so sporočili iz trgovske družbe.

Prodajalci v Lidlovih trgovinah so doslej delali po zaposlitvenem modelu krajšega delovnega časa, večinoma 30 ur na teden. Nov zaposlitveni model bodo uvedli postopoma. »Podjetje je z uvedbo Lidlove 36ke naslovilo tudi specifiko slovenske pokojninske zakonodaje, ki zaposlene za krajši delovni čas, kljub nadpovprečnim plačam v trgovski panogi, postavlja v bistveno slabši položaj s tistimi, ki so zaposleni za polni delovni čas. Zato se je podjetje začelo že pred leti aktivno ukvarjati z morebitnimi rešitvami znotraj svojega poslovnega modela.«

»Leta 2016 je bilo za vse zaposlene vzpostavljeno vplačevanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, z letošnjim letom pa smo se odločili, da za izbrana delovna mesta v podjetju določimo 36-urni teden kot polni delovni čas. To možnost nam namreč omogoča zakonodaja in smo jo po nekajmesečnih pripravah uvedli v prakso. Lidove 36ke ne vidimo samo kot izenačenje pogojev za upokojitev naših sodelavcev, temveč kot Lidlov zaposlitveni model prihodnosti,« so sporočili iz Lidla Slovenija.

Dvig plač in določen regres za letni dopust

V Lidlu, kjer praznujejo 15. obletnico poslovanja, bodo s 1. majem v povprečju za osem odstotkov dvignil plače sodelavcem v poslovalnicah ter v skladišču. Prodajalec bo tako imel minimalno 1300 evrov bruto plače ob sklenjeni pogodbi za 36 ur, kar je kar 20 odstotkov več, kot je določena minimalna plača v Sloveniji za polni delovni čas 40 ur na teden.

Letos so prav tako že določili višino regresa za letni dopust za leto 2022, in sicer v višini 1750 evrov.