Ljubljana se poteguje za naziv evropska prestolnica pametnega turizma

Evropska komisija je objavila seznam sedmih evropskih mest, ki se v ožjem izboru potegujejo za naziv evropska prestolnica pametnega turizma 2022. Med njimi so Ljubljana, francoski Bordeaux, danski København, irski Dublin, italijanske Firence ter španski Palma in Valencija.Skupina neodvisnih strokovnjakov je sedem finalistov izbrala na podlagi 30 prejetih prijav iz 16 evropskih držav. Ti bodo pred evropsko žirijo predstavili kandidaturo svojega mesta, žirija pa bo novembra razglasila dve zmagovalni mesti, ki bosta postali evropski prestolnici pametnega turizma, so sporočili organizatorji.Zmagovalni mesti bosta v letu 2022 prejeli komunikacijsko podporo, ki bo dodatno prispevala k prepoznavnosti blagovnih znamk mest in bo vključevala promocijski video, namensko izdelano skulpturo za namestitev na vidnem mestu, ki bo ovekovečila naziv zmagovalnega mesta, ter številne druge promocijske dejavnosti, ki bodo pripomogle k prepoznavnosti destinacije na ravni EU.Pobuda EU priznava izjemne dosežke mest kot turističnih destinacij v kategorijah dostopnost, trajnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Natečaj je bil odprt za mesta po vsej EU, pa tudi za države zunaj EU, ki sodelujejo v programu COSME. Cilj pobude je spodbujati pametni turizem v EU, spodbujati inovativen, trajnosten in vključujoč razvoj turizma ter širiti in olajšati izmenjavo najboljših praks.Evropska prestolnica pametnega turizma 2022 je tretji natečaj v kategoriji pametnega turizma. Naziv evropska prestolnica pametnega turizma sta leta 2019 prejeli finski Helsinki in francoski Lyon, leta 2020 pa švedski Göteborg in španska Malaga.