Marija Terezija zgradila most tudi za tovornjake

Cestni projekt z zelo dolgo brado namerava država na Mirni vendarle začeti uresničevati. V občinski stavbi bodo namreč jutri predstavniki Direkcije za infrastrukturo (Drsi), vodstvi mirnske in sosednje šentrupertske občine ter novomeška družba CGP podpisali pogodbo v višini 7,35 milijona evrov za gradnjo celotne obvoznice mimo občinskega središča v dolžini 1,8 kilometra. Na cesto, ki bo prometno razbremenila njihov kraj, Mirnčani čakajo polnih šest desetletij.

Kamniti most na Mirni je čezmerno prometno obremenjen. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po državni cesti med Trebnjem in Sevnico se čez kamniti most na Mirni, ki ga je v 18. stoletju dala za kočije s konjsko vprego zgraditi habsburška monarhinja Marija Terezija, pelje okoli 7000 motornih vozil na dan. Most, ki so ga pod budnim nadzorom zavoda za spomeniško varstvo povsem obnovili leta 2006, saj je obstajala bojazen, da se bo pod težo težkih tovornjakov sesedel, predstavlja ozko prometno grlo, kjer v jutranji in popoldanski prometni konici nastajajo daljši zastoji. Projekt obvoznice je sicer razdeljen na tri etape.

Gost promet skozi Mirno

»Na Mirni se vsakodnevno srečujemo s kaotičnimi prometnimi razmerami. Dva tovornjaka se na kamnitem mostu ne moreta srečati. Nastajajo večkilometrske kolone, saj skozi Mirno poteka glavna prometnica, ki povezuje Trebnje in Sevnico,« je povedal mirnski župan Dušan Skerbiš. Čez most in skozi Mirno poleg tisoče osebnih vozil pelje še 2000 tovornjakov na dan, zaradi česar je življenje na Mirni postalo nevzdržno. Prometne projekcije kažejo, da bo do leta 2025 skozi Mirnsko dolino peljalo 12.000 motornih vozil na dan in ta gosti promet bo takrat že speljan na obvoznico, ki bo zgrajena na desni strani reke Mirne, je povedal Skerbiš.

V občinskem središču vlada prava prometna zmeda. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Da bodo delovni stroji v prihodnjih dneh vendarle lahko zabrneli na delu prve od treh gradbenih etap, torej od vstopa na Mirno do železniške postaje, so gradbinci pred časom porušili Gregorčičevo hišo, edini stanovanjski objekt na trasi načrtovane ceste. V sklopu obvoznice je načrtovana gradnja treh krožišč, treh mostov čez potoka Zabrščice in Sotlo ter reko Mirno in položitev sedem cevnih prepustov. Vožnja po obvoznici, ki naj bi bila zgrajena do konca leta 2024, bo zunaj naselja omejena na 70 kilometrov na uro. Za gradnjo obvoznice v naslednjih dveh etapah gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano.