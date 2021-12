Omikron prisoten v vseh regijah z izjemo Goriške

Omikron povzroča porast okužb po celem svetu, je bolj kužen od prejšnjih različic, denimo delte, v ZDA je iz enega tedna v drugega iz 12 odstotkov potrjenih različic okužbe z omikronom poskočilo na 73 odstotkov, je povedal Mario Fafangel. Od danes zjutraj je po njegovih besedah ta različica potrjena v vseh regijah z izjemo Goriške, kjer sicer beležijo porast števila primerov, tako da bomo omikron kmalu zaznali povsod.

Trenutno je pri nas potrjenih 51 primerov, ampak nam po besedah Fafangla ta dnevna številka ne pomeni več veliko, bolj pomembno je to, da gre za lokalni prenos. »To pomeni, da imamo primere okužb z omikronom, ko ljudje niso potovali ali niso imeli stike z nekom, ki je potoval. Pri nas je vsak primer okužbe s sars-cov-2 verjeten primer z omikronom.«

O trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji govori predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel:

Minister za zdravje: Apatije ne vidim več Minister za zdravje Janez Poklukar: zadovoljen sem z odzivom na Dnevih cepljenja, bi si pa želel, da pride še več posameznikov. Včeraj smo cepili več kot 13.000 Slovenk in Slovencev, od tega 873 s prvim odmerkom. V teh dneh med zdravstvenimi delavci ne vidim več apatije kot v preteklosti. Zahvaljujem se še posebej lokalnim skupnostim, ki so se angažirale, da bi dosegli boljšo precepljenost. Predsednik republike Borut Pahor: Iskreno bi se zahvalil vsem, ki ste se že cepili in tistim, ki skrbijo za to, da be se vas precepilo čim več. Menim, da obstaja delež prebivalstva, ki je neodločen in tehta. Nekatere je strah, bolj strah jih je cepljenja kot covida. Vsak, ki premaga ta strah, je naš junak. Občudujmo tiste, ki se vztrajno trudijo za uspeh, ki prepričujejo ljudi, da je cepljenje pravi način za vrnitev v normalno življenje. Cepljenje pomaga, to je dokazano.

Dejstva o omikronu govorijo, da je virus bolj prenosljiv, da torej nadomešča pretekle različice, nobena država ne bo mogla popolnoma preprečiti širjenja virusa, lahko pa upočasnimo število primerov, kar je – kot je v našem primeru – relevantno, ko je zdravstveni sistem že tako obremenjen, je dejal Fafangel. Glede poteka bolezni, hospitalizacij oz. smrti o različici še ne vemo dovolj, nekje podatki kažejo, da bi lahko bil potek blažji, ampak tega ne vemo zagotovo in zato ne smemo čakati, pomembno je pravočasno ukrepanje.

»Iz epidemiološkega vidika je različica, ki je bistveno bolj nalezljiva, ponavadi zaradi danih velikih številk, hujša. Glede na splošno breme je namreč takšna bolezen hujša denimo od sicer bolj smrtonosne bolezni z manjšo prenosljivostjo.«

Kot je opozoril Fafangel, nam bo najboljše orodje ostaja cepljenje, saj najbolj tvegajo osebe, ki so nezaščitene. »Zato naj ob dnevnih cepljenja ponovno pozovem za odločitev k cepljenju tistih, ki se še niso cepili.« Zelo pomembno pa je cepljenje s požitivenim odmerkom pri vsej populaciji, stari nad 18 let, saj tretji odmerek povrne zaščito, ki sicer z osnovnim cepljenjem počasi upada. »Zaščita proti blažji obliki bolezni pri osnovnem cepljenju je upadla, tako pri vektorskih kot MRNa cepivi, vemo pa, da je poživitveni odmerek dobra rešitev in izboljša zaščito za simptomatične okužbe in zaščito proti hospitalizaciji in smrti.« »V omikron smo prišli zaradi neenakosti glede dostopnosti cepiv oz. cepljenja v svetu – ki si je zahukal nove različice.«

Poleg tega pa so pomembni tudi vsi ostali ukrepi, med katerimi so tudi karantene. Pri tem je Fafangel predlagal drugačen pristop glede odrejanja karanten, saj podatek o sekvencionarju, da gre za omikron, pride do epidemiološke službe vedno prepozno, kar pomeni, da se karantena že skoraj izteče, zato takšen pristop v situaciji, kakršna je zdaj, ni več smiseln. »Dvotirni sistem, da gre za izjeme kot gre za omikron oz. ne, je nevzdržno, zato je epidemiološka služba dala pobudo, da se poenoti sistem karanten, s katero lahko stroka ukrepa takoj, edina izjema je poživitveni odmerek. To sicer ne dotika samih digitalnih potrdil oz. ko gre za vstop v trgovine, to ostaja nespremenjeno.« Tveganje za splošno populacijo je drugačno, ko gre za visoko rizične stike, takrat morajo biti pravila bolj stroga.

»Bližajo se časi praznikov, želimo in sprašujemo se, kdaj se bo vse končalo? Kot bomo videli, da bo razcep med številom primerov in hospitalizaciji takšen, da bo zdravje prebivalstva zaščiteno in breme zdravstvenega sistema ne bo več takšno. Ampak zdaj tega še ni.« Ob tem je pozval k druženju v manjših skupinah in podal nekaj smernic, kako zmanjšati tveganje prenosa okužba: s cepljenjem, s cepljenjem s poživitvenim odmerkom, z druženjem v manjših skupinah in na odprtem, zračenje zaprtih prostorov, samotestiranje. Testiranje je po njegovem smiselno za vse že ob manjših simptomih. Opozoril je na t. i. mehurčke druženja, o katerih je bilo več govora preteklo leto, ob tem pa je dejal, da si želijo tudi čimprejšnjo uveljavitev novih pravil glede covidnih potrdil, med drugim omejeno veljavnost na 270 dni.

Povedal je, da večjih žarišč okužb z omikronom ne zaznavajo in da Evropa ni otrok, vnosi prihajajo tudi izven in znotraj Evrope – pomembno je, da so ugotovili, da zdaj prihaja do lokalnih prenosov. »Okuži se lahko celotno prebivalstvo, tako cepljeni, trikrat cepljeni, prebolevniki …« Glede na situacijo v nekaterih drugih državah, denimo na Danskem in Norveškem, ki so sicer dobro precepljene države, je povedal, da nam to pove, da je ta različica precej bolj kužna. In da je treba hitro ukrepati že zdaj, ne pa čakati, da bi videli, kako hud je omikron. »Ko virus podivja po državi, nikoli ne moremo v celoti zaščiti tistih, ki so najbolj ogroženi, v vsakem primeru bo na neki točki – četudi se morda zdaj bolj širi med aktivnim prebivalstvom – prešel tudi na starejšo populaciji oz. na tiste s kroničnimi bolezni.«