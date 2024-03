Marsikdo bi na vrhu SDS raje videl Logarja

V nadaljevanju preberite:

Minilo je 30 let od zadeve Depala vas, ko so pripadniki ministrstva za obrambo 20. marca 1994 v tem kraju pri Ljubljani aretirali tajnega policijskega sodelavca Milana Smolnikarja. Aretirali so civilista in ga nato odpeljali na sedež vojaške obveščevalne službe. Pred Depalo vasjo so se več mesecev povečevale napetosti med notranjim in obrambnim ministrstvom, ki ga je takrat vodil Janez Janša. Številni so se celo bali državnega udara. Janšo je devet dni kasneje državni zbor razrešil. In če je tedaj, kot trdi, »takratna neokomunistična struktura zlorabila več državnih in paradržavnih institucij za nezakonit notranji obračun s političnimi nasprotniki«, se zdi, da zanj trenutno največjo nevarnost pomeni Anže Logar. Brez upoštevanja strankarskih preferenc je namreč po najnovejši anketi Ninamedie delež tistih, ki so odgovorili, da bi volili stranko, ki bi jo ustanovil Anže Logar, 34,9 odstotka. Če pa bi bil predsednik SDS Anže Logar, je kar 46,8 odstotka vprašanih odgovorilo, da bi volilo to stranko. Koliko pa bi Logar odškrnil drugim strankam?