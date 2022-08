Kandidatka Gibanja Svoboda Marta Kos odstopa od kandidature za predsednico republike. Iz Gibanja Svoboda so poslali njeno pojasnilo, v katerem navaja, da odstopa »zaradi spremenjenih okoliščin iz osebnih razlogov«.

V prihodnjih dneh bodo o novonastalem položaju razpravljali tudi organi stranke. Še naprej pa naj bi delovala kot podpredsednica Gibanja Svoboda.

Marta Kos je bila doslej sicer edina, ki je nameravala kandidirati le s podpisi poslancev, a ji javnomnenjske raziskave doslej niso nakazovale možnosti za preboj v drugi krog. To naj bi bil sicer tudi ključni razlog za njeno in strankino odločitev, ki pa jo je pred dvema mesecema ostro zanikala.

»Ali je kdo Rogliča ali Pogačarja še pred startom dirke vprašal, ali obstaja možnost, da od nje odstopita? Pred nami so gorske etape in kronometri, Elizej je še daleč. Z razpisom volitev se prva etapa šele začenja. Odstop od kandidature ne pride v poštev, saj so prav vsi razlogi, ki so me vodili v odločitev zanjo, še vedno tu: pa naj gre za zanos naprednega Gibanja Svoboda ali podporo z vseh koncev Slovenije. Ne bom lovila zaostanka, ampak predstavljala odgovore na ključna vprašanja prihodnosti. Rezultat bo odvisen od prepričljivosti odgovorov,« je možnost svojega odstopa sicer komentirala konec junija.