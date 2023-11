Matični odbor DZ po odložilnem vetu DS znova podprl novelo zakona o tujcih

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na zahtevo državnega sveta za ponovno odločanje DZ o noveli zakona o tujcih z devet glasovi za in enim proti odločil, da je zakon ustrezen. DZ bo moral o zakonu ponovno glasovati, za njegov sprejem je potrebnih 46 poslanskih glasov.

Državni svetnik Andrej Poglajen je uvodoma povedal, da novela prinaša dodatno znižanje standarda poznavanja slovenskega jezika kot pogoja za družinske člane tujcev, ki želijo podaljšati dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga združitve družin. Znanje slovenščine je po njegovih besedah zelo pomembno za uspešno integracijo v družbo, saj je jezik osnovna sestavina slovenske kulture in nacionalne identitete.

Kritike, da zakonska dikcija izpušča stroko

Dodal je, da t. i. preživetvena raven ni strokovno definirana, saj kriterije in merila za ta izobraževalni program določi minister, pristojen za izobraževanje. Zakonska dikcija s tem po mnenju Poglajna izpušča stroko, ki nad podlagi mednarodnih dogovorov in standardov določa zahteve, ki so potrebe za spremembo evalvacijskih stopenj poznavanja jezika.

Očitke DS o nižanju nivoja znanja jezika za družine tujcev je odločno zavrnila državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle, saj da vlada z zakonom le formalistično rahlja certificiran način preverjanja znanja, z namenom pridobiti čim več izvajalcev, ki bodo lahko izvajali tečaje in preverjanje znanja.

Ponovila je, da t. i. preživetvena raven predstavlja temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, kar je primerljivo z vstopno ravnjo enotnega evropskega jezikovnega okvira na ravni A1. Spomnila je še, da sprememba velja le za družinske člane, ki se združijo s tukaj zaposlenim tujcem. To je zanje prvi korak pri učenju temeljnih veščin slovenščine, vse nadaljnje integracijske programe pa bodo ti tujci obiskovali na podlagi integracijske strategije, ki jo bo vlada po njenih besedah sprejela v naslednjih dneh.

Očitke o nižanju standarda znanja jezika je zavrnila tudi državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jasna Rojc. Certifikatni sistem je namreč zelo zapleten in zato predstavlja ozko grlo pri izvajanju tečajev, je spomnila. Nadalje po njenih besedah ne drži, da je vlada z zakonom zaobšla stroko, saj da bosta kurikularne dokumente pripravila Zavod za šolstvo in Andragoški center Slovenije. »Po našem mnenju gre kvečjemu za širitev kapacitet izvajanja tečajev in izpitov,« je zatrdila.

Očitki o razbijanju družin

Med razpravo so poslanci Poglajnu kot predstavniku DS očitali, da je DS površno prebral zakon in da skuša iz države izganjati tujce. »Roki se iztekajo, ni bilo dovolj kapacitet, da bi vsi ljudje, ki imajo te potrebe, dobili te certifikate. To pomeni, da bi kaj kmalu lahko začeli razbijati družine,« je bila konkretna poslanka Levice Nataša Sukič.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je izrazila razumevanje glede odločitve vlade, da sprosti zakonske pogoje zaradi premalo certificiranih izvajalcev, a jo je zanimalo, zakaj vlada tega ni storila pred pol leta, ko je prvič novelirala zakon o tujcih.

Heferle je odgovorila, da je prejšnja vlada uveljavitev pogoja A2 za družinske člane tujcev zamaknila za dve leti, zato so ob aprilskem noveliranju zakona pogoj sprostili na A1 in ga zamaknili za še eno leto. Ob tem so ambiciozno mislili, da bodo v pol leta na trgu uredili sistem, ki bo omogočal izvajanje izpitov, a so tekom snovanja integracijske strategije spoznali, da to ni mogoče. »Če država nekaj nalaga je dolžna ustvariti tudi pogoje, da ta, ki je obvezan nekaj storiti, lahko to tudi stori,« je sklenila državna sekretarka.

Vlada je sicer na današnji dopisni seji DZ s sklepom predlagala, naj ob ponovnem odločanju podpre noveli zakona o tujcih in zakona o delovnih razmerjih. Na slednjo je DS prav tako vložil odložilni veto.