Maturante bodo cepili že konec prihodnjega tedna

Cepljenje

Maturante bodo začeli cepiti konec prihodnjega tedna, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje. S tem želijo zagotoviti, da bi matura, ki se z esejem iz materinščine začne 4. maja, potekala nemoteno in varno. Medtem ko na zdravstvenem ministrstvu razmišljajo tudi o prestavitvi eseja, ministrstvo za izobraževanje odgovarja, da termini ostajajo. Tudi ravnatelji smisla v prestavljanju eseja ne vidijo, saj bodo dijaki pred tem doma.O morebitnem prestavljanju eseja še ni nič določenega, o tem sicer odločata maturitetni komisiji. Po zanesljivih informacijah pa so se na zdravstvenem ministrstvu pogovarjali tudi o možnosti, da bi prestavili maturitetni esej, saj je breme virusa v letošnjem aprilu bistveno večje, kot je bilo aprila lani, ko so esej prestavili. Da ta možnost tudi letos obstaja, je na nedavni novinarski konferenci potrdila tudi ministricaDa maturitetni koledar za zdaj ostaja takšen, kot je bil potrjen in je objavljen, pa je dejala predsednica komisije za splošno maturo: »Zaradi cepljenja, ki niti ne bo obvezno, ni treba ničesar prestavljati. Poleg tega je esej takoj po prvomajskih počitnicah, kar pomeni, da bodo dijaki pred maturo doma.« Maturitetna komisija se bo sicer jutri sestala, z ministrstva pa sporočajo, da bodo podrobnosti letošnje mature predstavili prihodnji teden.Ravnatelji so nad neuradnim predlogom prestavitve eseja iz materinščine ogorčeni. Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenijeje dejala, da prestavitev nima smisla: »Dijaki so že tako ali tako obremenjeni in to res ne koristi.« Tudi predsednica skupnosti splošnih gimnazijupa, da se to ne bo zgodilo: »Naj poiščejo druge možnosti. Res vlada velika zmeda, ravnatelji pa sploh ne vemo, kdo kaj odloča, nihče nas tudi ničesar ne vpraša.«Da je morebitna prestavitev eseja nesmiselna, menijo tudi v Dijaški organizaciji Slovenije, je dejala predsednica: »Če pa bi že morali prestaviti esej, pa ga nikakor ne smejo prestaviti na isti datum, ko se piše druga pola pri materinščini, kot se je to zgodilo lani.« Dodala je, da pa v DOS podpirajo cepljenje: »Vendar podpiramo le, da je to možnost, če torej posamezen dijak to želi. Poleg tega opozarjamo na termin cepljenja, da ne bodo imeli dijaki stranskih učinkov prav med maturo ali med pripravo nanjo. So pa informacije resnično slabe. In enako velja za testiranje, ki bi se moralo začeti že ta teden, namesto tega pa kontradiktorne informacije.«Ministrstvo je šolam včeraj poslalo okrožnico glede testiranja. Pomagale bodo ekipe zdravstvenih domov, teste pa bodo šole dobile v štabih civilne zaščite. Nekatere šole so že pozvali, naj pridejo po teste, Al-Mansourjeva razlaga: »Vprašanje je, kako naj te teste hranimo. Pridobiti moramo tudi še soglasja staršev, tako da bo nekaj časa še trajalo preden se bo samotestiranje začelo.« Kot so sporočili iz Sviza, bodo članstvu odsvetovali izvajanje (samo)testiranja učencev in dijakov, dokler ne bo jasno, »kakšna je odgovornost zaposlenih pri izvedbi testiranj, ali so možne tožbe proti učiteljstvu, dokler niso opredeljene konkretne dodatne obveznosti in naloge zaposlenih«.