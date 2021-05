Maturanti pripravljeni, vhodi ne povsem

Ministrstvo za zdravje je opozorilo izvajalce PCR-testov, da imajo prednost maturanti. FOTO: Blaž Samec

Maturantom prednost

Matura bo nekoliko prilagojena. FOTO: Leon Vidic

Prilagoditve

Za dijake, ki letos opravljajo splošno maturo, se zrelostni izpit začenja jutri. V zadnjih tednih so na podlagi mnenja svetovalne skupine ministra za zdravje poskrbeli, da bodo maturo lahko pisali tudi dijaki v karanteni. Iz srednjih šol poročajo, da bodo priporočila NIJZ in protokol za te dijake upoštevali, nekaj težav je le s priporočenimi ločenimi vhodi, saj jih večina šol nima toliko.Dijaki bodo v šolo vstopali posamično in z maskami. Kot zahteva veljavni odlok, jih bodo na letošnji maturi imeli tudi med pisanjem izpitov. NIJZ priporoča, naj šola uredi talne označbe za vzdrževanje želene medosebne razdalje, prav tako svetujejo talno označitev koridorjev na hodnikih in v učilnicah, da bodo dijaki lahko ves čas ohranjali primerno razdaljo. Šola naj, glede na možnosti, uporabi več vhodov, so še zapisali v NIJZ.Kot pravi predsednica društva srednješolskih ravnateljev, so se šole dobro pripravile na izvedbo mature, navsezadnje so imele prakso že od lani. Priporočilo glede uporabe čim večjega števila vhodov ter enega še posebej namenjenega za dijake, ki so v karanteni, pa ni najbolj domišljeno, pojasnjuje Počkarjeva: »To priporočilo ni življenjsko, ker ima večina šol največ dva vhoda. Da bi to upoštevali, pa bi potrebovali vsaj tri. Ampak sem prepričana, da bodo šole tudi to rešile.«Maturantom, ki bodo v času mature v karanteni, bo na podlagi mnenja strokovne skupine omogočena izjemna prekinitev karantene, vendar se bodo morali pred vsako maturitetno obveznostjo testirati s PCR-testom. Kot je zapisano v protokolu, lahko kandidati za maturo odvzem brisa za PCR-testiranje opravijo na covidnih vstopnih točkah v kraju, kjer preživljajo karanteno. Ministrstvo za zdravje je vse izvajalce testiranja že pozvalo, da maturantom zagotovijo prednostno obravnavo.Dijaki, ki bodo na maturo prišli iz karantene, bodo morali za pristop k izpitu pokazati natisnjen negativni izvid PCR-testa. Po protokolu lahko izvid natisnejo na vstopni točki, vendar maturant ne sme sam ponj, saj »ni dovoljeno prekinjati karantene, da prevzamejo potrdilo«. V protokolu tako svetujejo, da si maturant pridobi dostop do portala zVem in si izvid natisne sam. Tisti, ki so že v karanteni, pa nimajo digitalnega kvalificiranega potrdila, do portala zVem do jutri zagotovo ne bodo mogli priti, saj je za to treba osebno obiskati upravno enoto. Tudi zato svetujejo, naj si maturanti dostop do portala uredijo čim prej, saj med karanteno tega ne bodo mogli urejati.Dijaki, ki bodo v karanteni, naj ne uporabljajo javnega prevoza, v šolo naj vstopajo ločeno od drugih, zanje naj bodo določeni tudi drugi prostori, nadzorujejo pa naj jih učitelji, ki so že preboleli covid-19 ali so cepljeni. Maturantom za obveznosti, ki so krajše od dveh ur, priporočajo kirurške maske, za daljše obveznosti pa maske FFP2.Tisti, ki bodo zboleli oziroma bodo imeli pozitiven izvid PCR-testa, morajo takoj obvestiti vodstvo šole in slediti navodilom glede prekinitve mature. Za uveljavljanje pravic iz maturitetnih predpisov mora namreč kandidat v 24 urah od pridobitve izvida vložiti vlogo na državno komisijo za maturo. Tudi letos bodo tem omogočili, da bodo maturo opravljali jeseni, kar se bo štelo za spomladanski rok. To je pomembno predvsem za tiste, ki se vpisujejo na fakultete z omejitvijo vpisa, saj jih bodo fakultete »počakale«.Kot pravi Počkarjeva, so maturanti dobro pripravljeni, vseeno pa je matura letos dodatno prilagojena. Jutri bodo tako pri razpravljalnem eseju lahko izbrali en roman ali oba. Konec maja, ko se bo matura nadaljevala in začela poklicna matura, bodo pri matematiki lahko imeli kalkulator in več formul, pri ustnih delih bo obseg vsebin manjši za okoli 15 odstotkov. Tako pri poklicni kot splošni maturi bodo dijaki upravičeni tudi desetodstotnega bonusa za pisne dele, ki jih ne bodo rešili.