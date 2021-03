Med 15 in 40 leti dela 171 evrov razlike

V nadaljevanju preberite: Kdor pridobi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, mu je zagotovljena najnižja pokojnina v višini kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov, ki so zdaj 442 evrov, za polno dobo pa v višini minimalnih stroškov (613 evrov). Tako se glasi amandma Levice na novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz), ki ga bodo predvidoma danes obravnavali poslanci. Ob tem je slišati številne pomisleke, da je treba socialno stisko reševati s socialnimi transferji in ne v okviru pokojninske blagajne.