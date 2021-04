Menjava na vrhu RTV Slovenija

e po četrtkovi seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, kjer so sprejeli poziv vladi, naj poskrbi za zadostno financiranje javne službe RTV Slovenija, podal odstopno izjavo kot nadzornik javne RTV Slovenija. Njeno vodenje uradno prevzema jutri. Primopredajo pa sta z dosedanjim generalnim direktorjemopravila že včeraj.»Bilo je čisto v redu,« je povedal Kadunc, ki imenovanje Graha Whatmougha – v drugem krogu ga je podprlo kar 18 od 28 programskih svetnikov – izpodbija na delovnem in socialnem sodišču, saj je prepričan, da je bil postopek imenovanja novega generalnega direktorja oporečen, ker v njem ni bil upoštevan eden ključnih pogojev za izbiro kandidata, to je tri leta izkušenj z vodenjem večjih organizacijskih sistemov.Na premierovo pripombo o »novi metli« takoj po njegovi izvolitvi z glasovi predvsem programskih svetnikov blizu vladajoči koaliciji je Grah Whatmough v intervjuju za Delo odgovoril, da sprememb glede programskih direktorjev ne načrtuje ter da svojo vlogo vidi predvsem v ustvarjanju pravnih, finančnih in organizacijskih možnosti za izvajanje poslanstva zavoda. Trend izgube oziroma ustvarjanja presežkov odhodkov nad prihodki bi rad obrnil tudi s spodbujanjem upokojevanja. Omenjal je celo možnost uporabe sprememb iz sedmega protikoronskega paketa, ki delodajalcu omogočajo, da delavcu z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga, ki pa jih je ustavno sodišče zadržalo. »Njegove ideje ne držijo vode in pričakovanja, kaj bo lahko naredil, so prevelika. Ob sodnem postopku, v katerem po mojem prepričanju nima možnosti, je to grozljiva popotnica,« je kritičen Kadunc.Kot so v imenu novega generalnega direktorja odgovorili z RTV Slovenija, se zaveda, da je pri vodenju največjega in najpomembnejšega javnega medijskega zavoda v Sloveniji neposredna komunikacija z zaposlenimi ključna. »Ko se bo podrobneje seznanil z delovanjem javnega zavoda in posameznimi področji, bo lahko svoje videnje vodenja RTV Slovenija tudi natančneje in konkretneje predstavil zaposlenim. Komunikacija bo potekala ažurno in sistematično,« so še zapisali.Grah Whatmough je doslej vodil tudi nadzorni svet, do kakršnekoli spremembe pa ga bo zdaj po pojasnilih RTV Slovenija vodil namestnik predsednika nadzornega svetaVolitve svojega predsednika bo nadzorni svet predvidoma opravil na prihodnji seji, parlamentarna mandatno-volilna komisija pa bo zdaj začela postopek za imenovanje novega člana v sicer enajstčlanskem nadzornem svetu RTV Slovenija.