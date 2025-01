Ministrica napovedala odprtje kapitanije še letos

V nadaljevanju preberite:

Nekdanje poslopje luške kapitanije, iz katere se je pred štirimi leti preselil še zadnji uradnik uprave za pomorstvo – ta je dobila nove prostore ob potniškem terminalu, ob mestni severni obvoznici –, je dobil v upravljanje zavod za varstvo kulturne dediščine. Zaradi pomanjkanja denarja za obnovo je odtlej samevalo.

Na območni enoti zavoda za kulturno dediščino so že pred leti načrtovali naložbo za milijon evrov, vključno s sanacijo strehe in kamnite fasade, a jim z ministrstva do zdaj niso odobrili potrebnega denarja. Služba zavoda se tako v Piranu kot Kopru spoprijema s prostorsko stisko, obenem so želeli v stavbi vzpostaviti svetovalno pisarno, ki bi bila namenjena vzdrževanju bogate kulturne dediščine na območju slovenskega dela Istre. Gre za stavbo, kot ji priznavajo tudi na ministrstvu za kulturo, ki je pomembna tako z vidika arhitekture in zgodovine kot zaradi izjemne lokacije ob morju. Kaj se je spremenilo?