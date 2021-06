Ministrica Simona Kustec o dosežkih osnovnošolcev

Slabo pri slovenščini, dobro pri angleščini

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je letos opravljalo dobrih 40.000 šestošolcev in devetošolcev, konec marca so ga izpeljali še za tretješolce iz 142 šol, ki so se k temu prijavile. Danes ministrica za izobraževanje, predsednik državne komisije za NPZin direktor Državnega izpitnega centra (RIC)predstavljajo rezultate letošnjih NPZ, ki zaradi epidemije tako kot lanski ne vplivajo na vpis v srednjo šolo.NPZ večina ravnateljev ni naklonjena oziroma opozarjajo, da ga je treba osmisliti. Na ministrstvu in RIC so vztrajali, da je NPZ letos nujen. Vogrinc je na novinarski konferenci marca dejal, da v državni komisiji pričakujejo, »da bodo na podlagi analize sprejeti konkretni ukrepi, kaj narediti v prihodnje, da se morebitni primanjkljaji v znanju nadomestijo. Pričakujemo velike razlike v znanju učencev, zato, ker so bile velike razlike, kako je bil pouk na daljavo izpeljan, kakšne razmere so imeli učenci doma.«Kot je na današnji novinarski konferenci dejal Vogrinc, so šestošolci na NPZ pri slovenščini dosegli v povprečju 54,8 odstotka, pri matematiki 50,98 odstotka, najboljše pa so pisali angleščino in dosegli v povprečju kar 66,84 odstotka točk. Tudi devetošolci so najbolje opravili z angleščino in osvojili v povprečju 63,66 odstotka, pri slovenščini 49,08 odstotka, matematiki 48,16 odstotka, najslabše pa je bilo pri zgodovini, kjer so dosegli 44,2 odstotka točk.Vogrinc je poudaril, da teh dosežkov ne smemo primerjati z ocenami v šolah: »Tu preverjamo trajnost znanja in učne vsebine v nižjih razredih.« To pomeni, da naloge, ki jih pišejo šestošolci in devetošolci, vsebujejo tudi snov nižjih razredov.Ministrica Simona Kustec je dejala, da so rezultati spodbudni: »NPZ in rezultati so ena od ključnih informacij, ki nam še posebej v tem času daje prepotreben odziv, kako kvalitetno je znanje naših učencev. Moram še enkrat izpostaviti zadovoljstvo nad rezultati. So spodbudni, smo lahko mirni, z vidika osvajanja in napredovanja v znanju in dajejo izziv za naprej, tudi za načrtovanje sistemskih ukrepov in podpore v strokovnem smislu. Kako vrzeli, ki so se pokazale v koronačasu, nadoknaditi in pokrpati.«