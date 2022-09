Ministrstvo sprožilo postopke za sistemski nadzor v SB in ZD Sevnica

Kot je bilo znano včeraj, vodstvo celjske bolnišnice ostaja. Na izredni seji sveta zavoda celjske bolnišnice odstopa direktorja Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja namreč nista bila izglasovana. Po domnevni zamenjavi identitete dveh pacientov v Splošni bolnišnici Celje je ministrstvo za zdravje že v petek sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora, so sporočili z ministrstva.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za celovit nadzor glede izvajanja predpisov s področja opravljanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja, pa tudi nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela v SB Celje in ZD Sevnica.

Ministrstvo ugotavlja, da obstajajo razlogi za sum, da so v konkretnem primeru nastale nepravilnosti v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa oziroma nepravilnosti v zvezi s kakovostjo in varnostjo dela. Zato je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu že v petek pozval pristojni poklicni zbornici (Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije), da za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem imenujeta svoje člane v komisijo za izvedbo sistemskega nadzora, ki jo bo nato imenoval Urad.

Urad je pozval tudi ZZZS, da v skladu s svojimi pristojnostmi izvede nadzor nad izpolnjevanjem pogodb z obema zavodoma, in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije k sočasni izvedbi nadzora po zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Zdravstveni dom Sevnica. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ministrstvo je že v petek pozvalo vse bolnišnice, da posredujejo informacije o tem, na kakšen način imajo urejen sprejem pacientov na zdravljenje v bolnišnico s poudarkom na varnostnih mehanizmih pri ugotavljanju in potrjevanju identitete pacienta.

»Ko bodo postopki zaključeni, bo ministrstvo z ugotovitvami seznanilo javnost in po potrebi sprejelo tudi sistemske rešitve, da se tovrstni dogodki ne bodo več ponovili,« so zapisali na ministrstvu.