O samotestiranju kot izletu v neznano

Vrnitev dijakov v šole je nujna

Koliko učencev in dijakov bi se lahko samotestiralo, še ni znano, podatke naj bi na ministrstvu za izobraževanje zbrali jutri. Dodali pa so, da so okrožnico šolam poslali le informativno, da bi pridobili podatke o zanimanju za samotestiranje. Dobili so več slabe volje kot podatkov, veliko šol staršev o tem sploh ni vprašalo, saj o samih testih ni bilo znanega ničesar.Tudi predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevstaršev o samotestiranju ni spraševal: »Če pa ne vemo ničesar. Saj ne zbiramo prijav za izlet v neznano!« Na šolah, kjer so spraševali, pa zanimanja ni veliko, pravi predsednica Združenja srednjih šol in dijaških domov Slovenije: »Na naši šoli se je od 1050 dijakov 70 dijakov pripravljenih samotestirati. Torej niti deset odstotkov. Podpirala bi testiranje, če bi bilo obvezno, kot je v Avstriji. Če bosta v razredu testirana le dva ali trije, pa ni smiselno.«Da ni smiselno, da so v razredu s 30 učenci testirani le učitelji, že ves čas opozarjajo v Svizu. Glavni tajnikpravi, da se stališče ni spremenilo: »Za preprečevanje epidemije je bolje, da se testirajo tudi učenci in dijaki. Težava je deplasiran način, kako neobčutljivo ravnajo s takimi informacijami. Tak način vzbudi le odpor, kar je razumljivo. Prepričan sem, da če bi javnosti to posredovali na dostojen način, bi bil rezultat drugačen. V Svizu pa absolutno zavračamo, da bi testiranje in s tem odgovornost prevzeli učitelji v šolah.«Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da bodo šole podrobnejše informacije o samotestiranju dobile v prihodnjih dneh, priložen bo tudi predstavitveni film: »Testiranje bo prostovoljno, odločitev pa bodo sprejeli starši oziroma skrbniki.« Samotestiranje podpirajo: »Menimo, da tudi tako pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa v šolskem prostoru in na splošno.« Po zadnjih podatkih je delež aktivno okuženih v vzgoji in izobraževanju sicer predstavljal 4,2 odstotka vseh aktivno okuženih v državi.Na podatke o zanimanju za samotestiranje čakajo tudi v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS). Načelno ga podpirajo, »če to pomeni, da gredo vsi dijaki (ne samo maturanti) prej v šolo. Dodajajo pa, da mora biti prostovoljno in imajo tudi pomisleke: kakšni testi bodo, kako jih bodo dijaki dobili, kako jih uporabljati, kakšne bodo posledice, če bodo rezultate testov prirejali, kako se bodo lažni testi odkrivali, kdo bo nadziral njihovo uporabo, kako se bo ravnalo z dijaki, ki bodo testiranje zavrnili … V DOS so v odprtem pismu vlado in ministrstvo pozvali, da šole prihodnji teden odprejo, kot je bilo napovedano: »Če se bo situacija nadaljevala, pričakujemo tehten razmislek o nadaljevanju šolanja dijakov ter prilagoditvah poklicne in splošne mature.« Z ministrstva odgovarjajo, da za zdaj dodatne prilagoditve niso predvidene.Frančiška Al-Mansour se strinja, da je vrnitev dijakov v šole nujna. »Vsaj zaključni letniki, vsi, ki imajo prakso, in dijaki nižjega poklicnega izobraževanja. Učitelji zelo težko na daljavo preverjajo znanje, ki ga bo treba pokazati na maturi čez mesec dni,« pravi. Da šola na daljavo ne deluje, poudarja tudi Pečan: »Nihče si ne upa povedati, da je znanje otrok, ki so se vrnili v šole, katastrofalno. Naj odločevalci končno razmislijo, kako nam bodo pomagali. To, da imamo še vedno načrtovana nacionalna preverjanja znanja, ni pomoč. Vsi smo za to, da so šole odprte, kako, pa je vprašanje. Vlada je s političnimi odločitvami zapravila zaupanje in ljudje ne verjamejo več strokovnim odločitvam oziroma sploh ne verjamejo, da so strokovne.«