Ministrstvo za zdravje bo ovadilo vodstvo celjske bolnišnice

Ministrstvo za zdravje je glede zamenjave pacientov v Splošni bolnišnici Celje prejelo prve izsledke izrednega notranjega nadzora v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Od tam je oba pacienta v istem reševalnem vozilu v celjski urgentni center pripeljala reševalna služba ZD Sevnica.

Kot je pokazal izredni notranji nadzor v Trubarjevem domu, je bila reševalcema ZD Sevnica predana vsa zdravstvena dokumentacija vsakega izmed stanovalcev v ločenih mapah z vsemi identifikacijskimi podatki in zdravstveno dokumentacijo, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje. Dodali pa so, da »v oči bode dejstvo, da sta bila ob odhodu v bolnišnico oba stanovalca oblečena v svoja oblačila, na katerih so bile identifikacijske oznake s priimkom in začetnico imena stanovalca«.

Na ministrstvu za zdravje pišejo, da je bila nenavadna okoliščina morda celo ključna za razjasnitev izrednega dogodka, »da je bil preživeli pacient ob vrnitvi v dom upokojencev oblečen v svoje hlače, ki so bile označene z njegovim pravim imenom, medtem ko se je vsa spremljajoča dokumentacija nanašala na drugega pacienta, prav tako je na roki imel zapestnico z napačnimi podatki oziroma podatki drugega pacienta«.

Na ministrstvu bodo ukrepe proti celjski bolnišnici nadaljevali: »Zaradi vseh nenavadnih okoliščin in nedoslednosti, ki so se dogajale ob sprejemu in tekom zdravljenja v celjski bolnišnici, bo ministrstvo za zdravje zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti proti vodstvu celjske bolnišnice podalo ovadbo organom pregona.«

Notranji nadzor v celjski bolnišnici, ki so ga predstavili ta teden, je sicer prst usmeril v reševalca ZD Sevnica, češ da se je zamenjava dokumentacije domnevno zgodila ob predaji stanovalcev v triažo in je bil pri pacient vpisan pod napačnim imenom. Notranji nadzor ZD Sevnica ni pokazal nobenih nepravilnosti, prav tako ne interni nadzor v DSO Loka pri Zidanem Mostu.

Zadevo še vedno preiskuje tudi policija.

Zaradi zamenjave pacientov je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan vodstvu bolnišnice takoj povedal, da pričakuje njihov odstop. Direktor Aleksander Svetelšek, strokovni direktor Franc Vindišar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank so odstop ponudili, vendar svet zavoda ta teden njihovega odstopa ni izglasoval. Svet zavoda naj bi se na svoji redni seji sestal že prihodnji teden. Po novem v njem sedi Tomaž Subotič, saj je vlada takoj po neuspelem glasovanju glede odstopa vodstva razrešila Mitjo Pirmana, ki se je vzdržal pri glasovanju o odstopu Vindišarja. Njegov glas sicer ni bil odločilen, ker je eden od predstavnikov vlade v svetu zavoda na sejo zamujal.

Kaj se bo zgodilo prihodnji teden, ni znano. Predstavnik ZZZS v svetu zavoda Samo Fakin je že ta teden jasno povedal, da je treba počakati na rezultate zunanjega nadzora. Napovedane ovadbe ministrstva proti celjski bolnišnici ne vidi kot pomoč k razrešitvi problema: »Očitno gre za težnje za vsako ceno zamenjati vodstvo bolnišnice. Manjkajo predvsem predlogi za sistemske rešitve, da se to ne bi več zgodilo. Bog ve, koliko stanovalcev na dan pripeljejo iz domov za starejše občane v slovenske bolnišnice in se dokumentacije prav tako lahko zamenjajo. Nihče v tej zgodbi sploh še ni omenil pričanja administratorke. Skratka, preganja se domnevne krivce, ljudi, ki jim krivda sploh ni dokazana.«