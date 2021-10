Ministrstvo zakon pripravlja v naglici in tajnosti

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za izobraževanje pripravlja zakon, ki bo urejal zunanje zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Sindikalist Gorazd Kovačič opozarja, da ima osnutek zakona za slovensko visoko šolstvo dolgoročne in potencialno škodljive posledice. V torek zjutraj je številne delujoče na področju visokega šolstva presenetilo sporočilo visokošolskega sindikata, s katerim so javnost obvestili, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na predlog Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) »v tajnosti pripravlja zakon o kakovosti v visokem šolstvu«. Po razkritju sindikata je novi rektor Univerze v Ljubljani (UL) Gregor Majdič dekane fakultet in senatorje UL seznanil z obstojem delovne skupine za pripravo zakona, ki so jo ustanovili prejšnji teden, in z osnutkom zakona. Univerze so imele za prve pripombe na osnutek na voljo le pičla dva tedna.