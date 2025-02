Svet ljubljanske psihiatrične klinike brez odločitve glede novega direktorja

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana je popoldne odločal o novem direktorju, saj se sedanjemu direktorju Bojanu Zalarju aprila izteče mandat. Novega ni imenoval, razpis bodo ponovili.

Na tokratni razpis se je sicer prijavilo pet kandidatov, pogoje sta izpolnjevala dva, eden od njiju je bil tudi Zalar. Oba sta se danes predstavila svetu, a noben od njiju ni dobil zadostne podpore, je medijem povedal predsednik sveta Tomaž Subotič.

Napovedal je tudi, da bodo razpis ponovili. Predstavitvi obeh tokratnih kandidatov sta bili sicer zelo kvalitetni, je dejal. Kakšno je bilo razmerje glasov v svetu, pa ni želel razkriti. Drugi kandidat javno ne želi biti imenovan.

Svet UPK je na današnji seji obravnaval tudi letno poročilo za leto 2024. Poslovanje je bilo po besedah predsednika sveta pozitivno. Ob tem je dodal, da je klinika lani beležila okoli 4400 odpustov iz bolnišnice. Med njimi so opravili anonimno anketo, na katero se je odzvalo 2250 bolnikov.

Povprečna ocena zadovoljstva z delom klinike je bila 4,9, je zatrdil Subotič. »To pomeni, da klinika skrbi za varnost pacienta, za za zaščito vseh interesov, ki jih mora pacient imeti, zelo kakovostno,« je prepričan.

Kakšni so ukrepi po sistemskem nadzoru?

Svet zavoda naj bi se sicer danes seznanil tudi z odzivom ministrstva za zdravje na poročilo o izvedenih ukrepih po sistemskem nadzoru nad delom klinike, ki vsebuje ugotovitve o več nepravilnostih, je poročal Radio Slovenija. Ministrstvo je kliniki naložilo, naj jih odpravi, z odzivom ni bilo povsem zadovoljno, zato je svet Univerzitetne psihiatrične klinike pozvalo k dodatnim pojasnilom.

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva je sistemski nadzor, ki ga je uvedel zaradi očitkov o nasilju na kliniki, zaključil konec septembra lani. Kliniki je v odločbi odredil številne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Med drugim, naj na kliniki vzpostavijo mehanizme za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov, so takrat objavili na spletni strani ministrstva.

Direktor Bojan Zalar je očitke o nasilju zavrnil. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Bojan Zalar je v začetku februarja dejal, da je psihiatrična klinika do predpisanega roka izpolnila vseh deset ukrepov, ki jim jih je naložil urad ministrstva za zdravje. Očitke o nasilju na kliniki in drugih nepravilnostih pa je zavrnil.

Na UPK Ljubljana so sicer konec januarja objavili razpis za novega direktorja, ki bo na ta položaj imenovan za štiriletni mandat. Kandidati so lahko prijavo oddali do vključno 10. februarja do polnoči.