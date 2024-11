Na razpis za direktorja ZD Ljubljana prispeli dve prijavi

Na razpis za direktorja in strokovnega direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so prispele tri prijave, in sicer dve za direktorja in ena za strokovnega direktorja. Imen za zdaj ne razkrivajo, po informacijah STA pa sta med prijavljenimi menda tudi aktualna direktorica Antonija Poplas Susič in strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič.

Antonija Poplas Susič je direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana od aprila 2021, ko je zamenjala Rudija Dolška, ki se je upokojil. FOTO: Leon Vidic/Delo

Rok za prijavo na razpis se je iztekel 5. novembra, prijave pa bodo odprli danes, so pojasnili v ZD Ljubljana.

Direktorja imenuje svet zavoda, pred tem bo moral pridobiti še soglasje ljubljanske mestne občine. Izbrani kandidat za direktorja bo imenovan za štiriletni mandat, opravljal pa ga bo med 10. aprilom 2025 in 9. aprilom 2029.

Antonija Poplas Susič je direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana od aprila 2021, ko je zamenjala Rudija Dolška, ki se je upokojil. V času svojega mandata je bila večkrat tarča kritik javnosti zaradi razmer v zavodu, predvsem kadrovskih, a jo je ljubljanski župan Zoran Janković ves čas branil kot sposobno in uspešno direktorico.

Janković jo je prosil, da kandidira

»Jaz sem z njo govoril in bom čisto iskreno povedal, da sem jo prosil, da kandidira,« pa je prejšnji torek na redni novinarski konferenci povedal Janković. Dodal je, da bo počakal na odločitev sveta zavoda, a da bi bil razočaran, če Poplas Susičeva ne bi dobila vseh glasov članov sveta glede na svoje dobro delo.

»Je ena boljših direktoric pri nas, prinesla je ogromno spremembo v zdravstvenem domu,« je še povedal Janković in dodal, da ima njegovo polno zaupanje.