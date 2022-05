Novinarji RTV Slovenija so danes začeli opozorilno stavko. Novinarji in ustvarjalci kljub temu delajo program, vendar pa je ta namenjen predvsem stavkovnim zahtevam, izpostavljanju pomena RTV Slovenija in avtonomnega novinarstva. Če sporazum o reševanju stavkovnih zahtev ne bo sklenjen do 30. maja, bodo zahtevali odstop vodstva RTV.

Ob 13.15 bodo na novinarski konferenci stavkajoči predstavili stavkovne aktivnosti in odgovarjali na novinarska vprašanja.

Novinarsko konferenco prenašamo v živo:

»Danes stavkamo za neodvisno RTV Slovenija,«je dejal Saša Kranjc, »danes stavkamo za kulturnejši svet,« je dodala Tatjana Pirc. Predsednica generalne vodstva stavkovnega odbora koordinacije novinarski sindikatov RTV Slovenija Helena Milinkovič je opozorila, da so novinarji tarče sovražnega govora in diskreditacij. Njene navedbe so bile takoj potrjena, saj so nasprotniki stavke z glasnim kričanjem poskušali preglasiti njen govor.

»Naša glavna zahteva je depolitizacija javnega RTV,« je pojasnila Milinkovič, ki opozarja, da so številni novinarji tarče groženj. »Zahtevamo, da se upošteva profesionalne in etične standarde,« je poudarila. »Če se na RTV krši svobodo govora, potem te svobode ni nikjer v državi,« je poudarila.

Marcel Štefančič ml. je opozoril, da so »pred volitvami RTV prevzeli ljudje, ki so televizijo spremenili v propagandni stroj. Pokazali so da televizije ne razumejo, to vodstvo je delalo tako slabo televizijo, da je volitve izgubilo,« je poudaril in dodal, da je skrajni čas, da televizijo spet prevzamejo ljudje, ki jo razumejo in znajo delati.

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik je zagotovila, da sindikat novinarjev podpira stavko in stoji za zahtevami stavkajočih. Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek, je poudarila, da se treba skupaj zavzeti proti razgradnji javnega medije, ki ne sme postati »nizkotno politično trobilo«. »Nujna je depolitizacija servisa, ki lahko služi le interesom javnosti, ne pa strankarskim interesom,« je bila jasna.

Odnosi med novinarji in drugimi delavci ter vodstvom RTV so se zaostrili po tem, ko novi generalni direktor Andrej Grah Whatmough ni prisluhnil opozorilom, da njegov programsko-produkcijski program ni uresničljiv in bi pomenil osiromašenje programa TV Slovenije. Izvedene so bile tudi številne kadrovske menjave, med drugim je bila odstavljena direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak.

O njenem ponovnem imenovanju za direktorico TV Slovenija bodo programski svetniki odločali danes, saj se je kot edina kandidatka prijavila na že ponovljeni javni razpis.