Na vodohranu Gvido zagnali prvo sončno elektrarno

Komunala Trbovlje je na vodovodnem objektu vodohran Gvido uspešno zagnala prvo sončno elektrarno v sklopu načrta trajnostne energetske prenove vodovodnih objektov. Elektrarna ima nazivno moč 27,84 kilovata, letno pa bo proizvedla približno 37.800 kilovatnih ur energije. Investicijo ocenjujejo na slabih 29.000 evrov brez DDV, povrnila pa naj bi se v 7,5 leta.

Projekt t. i. elektrarne mFE Gvido je prvi v vrsti načrtovanih korakov k celoviti energetski prenovi infrastrukture, pravijo ob najnovejši pridobitvi na Komunali. Z njenim zagonom bo objekt, ki zajema črpališče in vodohran, dosegel 55-odstotno samooskrbo, s čimer bodo prihranili pri stroških elektrike.

Na Komunali Trbovlje so sončno elektrarno tehnološko pripravili tudi za nadgradnjo s hranilnikom električne energije, ki jo načrtujejo prihodnje leto. To bo, pojasnjujejo, še dodatno povečalo energetsko neodvisnost objekta in stabilnost oskrbe v primeru izpadov električne energije.

Črpališče in vodohran Gvido letno sicer porabita približno 65.700 kilovatnih ur električne energije, kar pomeni, da je bodo skoraj 60 odstotkov pokrili iz lastnih obnovljivih virov.