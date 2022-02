Na zahteve sindikatov vlada še ni odgovorila

V nadaljevanju preberite:

Vse kaže, da ni več vprašanje, ali stavka v zdravstvu, socialnem varstvu in zdravstveni negi v sredo, 16. februarja bo, temveč le še, kako bo potekala. A to še zdaleč niso edine dejavnosti javnega sektorja, v katerih je nezadovoljstvo veliko – danes se bo sestal stavkovni odbor Fidesa, obe pogajalski skupini reprezentativni sindikatov pričakujeta odgovor vlade na svoje zahteve, na položaj svojih članov namerava opozoriti sindikat državnih organov, do četrtka pa bodo člani Sviza glasovali o tem, ali podpirajo stavko, napovedano za 9. marec.