Kanin ostal brez nadzornega sveta, vpleteni perejo umazano perilo

Potem ko je postalo jasno, da se letošnjo zimsko sezono iz Bovca ne bo mogoče podati na smuko na Kanin, je družba Sončni Kanin ostala brez vseh petih nadzornikov, trije pa zdaj bijejo bitko z ustanoviteljico – Občino Bovec. Na občini pravijo, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v ponedeljek razrešila celoten nadzorni svet, Marko Gorjanc, Uroš Zupan in Boštjan Novosel pa so danes sporočili, da so sami nepreklicno odstopili. Kaj to pomeni za družbo in kaj za letošnjo smuko na Kaninu?