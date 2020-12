Najboljše ideje za božična darila za vso družino

FOTO: Hervis

GSP-navigacija

merjenje srčnega utripa

merjenje hitrosti in opravljene razdalje ter številne druge

Lesene sani so večna zimska klasika – vašemu malčku bodo popestrile otroštvo! FOTO: Hervis

Poleg tega so tu še obdarovanja, pri katerih moramo paziti, da ne pozabimo na koga izmed najbližjih, ter obenem vsem kar najbolj ugoditi, pri čemer pa moramo upoštevati tudi obsegVse skupaj se lahko hitro sprevrže v pravi, ki ga ne moremo obvladati. Da do tega ne bi prišlo, smo za vas sestavili, na podlagi katerih boste lahko izbraliUgodnejša darila za ženske (do 50 EUR)Med vadbenimi rekviziti za domači fitnes najdete najrazličnejše pripomočke, ki so v današnjem času nepogrešljivi. Izbirate lahko medVsi kosi so izvrstna zamisel za božično darilo – sploh če si je vaša obdarovanka zastavila nove športne cilje za novo leto!Za pravo zimsko vzdušje si vsaka ženska želi oblečiin s skodelico toplega čaja v rokah skozi okno opazovati poplesavanje snežink.Nekoliko dražja božična darila za ženske (pod 100 EUR)Letošnje leto nam je postavilo veliko nepredvidljivih ovir, ki jih je bilo treba obiti ali pa preskočiti na precej iznajdljiv način, v nekaterih primerih pa tudi spremeniti način življenja. Ko dan za dnem preživite doma, se kaj kmalu lahko zgodi, da se vdate začaranemu krogu poležavanja pred televizijo in lenarjenja. V teh trenutkih jenepogrešljiva spremljevalka, ki bo obdarovanko s svojimi meritvami spodbujala h gibanju. Z njo bo lahko nadzirala porabljene kalorije, srčni utrip in opravljene korake. Pametni zapestnici ne uide niti sprehod od kavča do hladilnika! Skupajpa bo božično darilo nepozabno!Darila, ki stanejo več kot 100 EURNadgradnja pametnih zapestnic so. Postale so nepogrešljiv modni dodatek, saj združujejo sodobno tehnologijo, šport in eleganco. Z njimi je mogoče, po drugi strani pa imajo vse funkcije športne ure, med katere spadajo:Le katera ženska se ne bi razveselila vsestransko uporabne in modne pametne ure?Ugodnejša božična darila za moške (do 50 EUR)Večina moških rada ostane dejavna tudi pozimi, zato z darilom, ki omogoča, da svoje najljubše dejavnosti izvajajo v toplem zavetju doma ali pa da jim je pri dejavnostih na prostem toplo, ne morete zgrešiti.inbodo razveselili še tako zahtevnega obdarovanca. Ker pa po vadbi prija tudi raztezanje in sproščanje, morda posežete poNekoliko dražja darila za moške (pod 100 EUR)Toploali novabodo ogreli srce še tako premraženega obdarovanca. Seveda pa ne morete zgrešiti niti, pa naj bo toaliDarila v vrednosti nad 100 EURNova športna ura, sobno kolo sobno ali nepogrešljiv kos opreme za fitnes bodo razveselili vsakega moškega, ki prosti čas rad preživlja dejavno.Seveda pa se lahko s partnerjem dogovorite tudi, dain si skupaj omislita novo napravo za fitnes , kot jeali, v kateri bosta lahko uživala oba!Ugodnejša božična darila za otrokeEnostavna rešitev, da otrokom popestrite dan, medtem ko uživate ob skodelici kave, je snežna tuba. Ta napihljiva nadgradnja klasičnih lesenih sani bo vaše otroke zagotovo zaposlila za več ur. Ker je lažja in okretnejša od sani, jo lahko otroci prenašajo in uporabljajo sami.Za zimske dejavnosti, v katerih bo uživala vsa družina, pa so drsalke nepogrešljiva izbira. Otroci so na drsalkah zelo spretni in okretni – in če so že stali na rolerjih, se bodo tudi na ledeni površini hitro počutili kot doma!Nekoliko dražja božična darila za otroke (pod 100 EUR)Zime si enostavno ne moremo predstavljati brez večne klasike –. Verjamemo, da se jim tudi sami ne morete upreti in da boste skupaj z otroki tekali po sankališču, kar se jim bo za vedno vtisnilo v spomin.Nad 100 EUROtroci, ki so bili vse leto resnično pridni, si zaslužijoje vsestransko uporaben pripomoček, saj spodbuja telesno dejavnost, poleg tega pa omogoča, da vas otrok spremlja na tekaških treningih! Tako boste v svoj prosti čas kakovostno vključili družinsko druženje in združili prijetno s koristnim.Ne pozabite na trenutke, pomembnejše od daril!V vsej naglici in zaposlenosti ob nakupovanju božičnih daril pa lahko kaj, ki so seveda pomembnejši od obdarovanja. Svoji družini ta mesec namenite kak objem, poljub ali pa večer več – presenetite svoje malčke in večerno delo za računalnikom zamenjajte za ogled ene izmed božičnih klasik – uspešnice Sam doma ali pa katerega od filmov iz serije o Harryju Potterju. Tistim ustvarjalnejšim pa priporočamo peko piškotov, izdelavo božičnih voščilnic ali celo pletenje zabavnih puloverjev.