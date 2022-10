Največje razlike med predsedniškimi kandidati so v odnosu do zveze Nato

V nadaljevanju preberite:

Predsednik republike kot vrhovni poveljnik oboroženih sil in simbolni reprezentant države v mednarodnih odnosih sil mora imeti jasna stališča do varnostnih vprašanj, predvsem pa vojne v Ukrajini, ki pretresa svet. Pomembno je tudi, kakšne veleposlanike predsednik pošilja v svet. Stalnica v slovenski zunanji politiki so odnosi z južno sosedo. Te obremenjuje hrvaško nepriznavanje arbitražne razsodbe, ki je določila mejo med državama.

Z namenom, da se pokažejo razlike med kandidati, smo jih vprašali, ali je rusko-ukrajinska vojna primeren trenutek za razmislek o slovenski nevtralnosti. »Razglasitev nevtralnosti ne bi pomagala, a Slovenija tudi sicer te tradicije ne pozna,« odgovarja Nataša Pirc Musar, ki se zaveda, da je zveza Nato ranljiva, kar se je izkazalo v času predsedovanja Donalda Trumpa ZDA. Njen glavni izzivalec Anže Logar poudarja, da smo lahko hvaležni, da so se Slovenci marca leta 2003 večinsko odločili za vstop v zvezo Nato.