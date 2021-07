6.50 Najvišje število okužb na olimpijskih igrah doslej



Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so danes sporočili, da so potrdili novih 24 pozitivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, povezanih z igrami. To je največji dnevni porast okužb, odkar so 1. julija začeli objavljati te podatke.



Med 24 novimi primeri so trije neimenovani športniki, skupaj pa so doslej na olimpijskih igrah potrdili okužbo pri 20 športnikih.

Skupno število pozitivnih primerov od 1. julija doslej je 193, so še sporočili organizatorji olimpijskih iger.



Število okužb se v zadnjih dneh povečuje tudi v japonski prestolnici, v sredo so jih našteli 3177. Mednarodni olimpijski komite ob tem ne vidi vzporednice z olimpijskimi igrami. »Kolikor je znano, ni prišlo še do nobenega prenosa okužbe z udeležencev olimpijskih iger na japonske prebivalce,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal tiskovni predstavnik olimpijskega komiteja Mark Adams.



Na igrah so doslej opravili 310.000 testiranj na novi koronavirus, med njimi je bilo pozitivnih le peščica.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: