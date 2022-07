Namesto profesionalizacije, hitenje z imenovanji novih članov

V predlogu interventnega zakona je napovedana profesionalizacija upravljanja javnih zdravstvenih zavodov (JZZ). Menjave članov v devetih svetih zavodov, ki so se zgodile 23. junija, z načrtovano profesionalizacijo niso povezane. Predstavniki ustanovitelja so bili namreč izbrani po zvezah ter političnih povezavah, torej tako kot do zdaj.

V predlog interventnega zakona so predlagatelji zapisali, da vodenje zdravstvenih ustanov ni zadovoljivo, saj je delovanje svetov zavodov neprofesionalno, pogosto so ta mesta zasedali posamezniki brez ustreznih delovnih izkušenj in brez primernih poklicnih kvalifikacij.

A opisana praksa se očitno nadaljuje. Interventni zakon resda še ni bil sprejet, vendar bi ministrstvo za zdravje (MZ) lahko delovalo skladno s svojimi načrti. Namesto tega so pohiteli z menjavami predstavnikov ustanovitelja, torej države v devetih svetih zavodov in na novo imenovali kar 45 članov. Koliko jih je bilo imenovanih politično oziroma so pripadniki katere od strank, na ministrstvu niso mogli povedati, češ, da se pri preverjanju izpolnjevanja pogojev politična pripadnost ne preverja.

Je pa med njimi nekaj vplivnih predstavnikov političnih strank (na primer Branko Gabrovec in Milena Kramar Zupan iz SD, Andreja Zabret, nekdanja poslanka LMŠ). Član svetov zavodov Onkološkega inštituta in UKC Maribor je postal Aleš Šabeder z ministrstva za zdravje, zato se postavlja vprašanje, ali bo zdaj nadziral samega sebe. Šabeder je zaposlen na delovnem mestu sekretar, zato zadržkov za njegovo imenovanje v svete zavodov ni, so povedali na MZ.

Brez poziva kandidatom

Po kakšnih merilih so tam sploh pripravili nabor 45 novih članov, ni znano, saj poziv za prijavo potencialnim kandidatom ni bil objavljen. Na ministrstvu so pojasnili, da ustanovitelj svoje predstavnike lahko razreši in jih nadomesti z drugimi: »Imenovanje in razrešitev predstavnikov ustanovitelja v organu upravljanja javnega zavoda je suverena pravica ustanovitelja.« Javni pozivi so po njihovih besedah objavljeni predvsem, ko se predstavnikom izteče mandat, v opisanem primeru pa je šlo za predčasne razrešitve in novi predstavniki ustanovitelja v svetu JZZ so imenovani za čas do izteka mandata sveta.

Po predlogu interventnega zakona, ki je v koalicijskem usklajevanju, bodo od ustanovitelja v svete zavodov imenovani strokovnjaki s področja zdravstva, upravljanja oziroma ekonomije in prava, zdaj pa so bili imenovani tudi strojnik, inženir elektrotehnike, diplomirani upravni organizator in komunikolog. Skladno z veljavnim Protokolom je za imenovanje namreč potrebna najmanj visoka strokovna izobrazba in znanje oziroma izkušnje iz poznavanja pristojnosti in vloge sveta zavoda, poznavanje poslovanja in organiziranosti organizacije, zdravstvenega sistema in zdravstvene zakonodaje. Od kandidatov se pričakuje osebna integriteta in poslovna etičnost.

Izobraževanje ministrstva

Dodajmo, da poznavalci zdravstvenega področja prvič slišijo za večino na novo imenovanih članov. Za te je ministrstvo prejšnji teden organiziralo štiriurno izobraževanje – obveznost izobraževanja je opredeljena v Protokolu o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih JZZ. Od 45 novoimenovanih članov se jih je izobraževanja, ki je potekalo v hibridni obliki, udeležilo 34: na MZ je bilo navzočih 19 članov, prek avdiovizualnih komunikacij pa 15. Predavanje so izvedli zaposleni na ministrstvu, ki pokrivajo posamezna delovna področja, ki zadevajo delo svetov zavodov, ter predstavnici ZZZS in NIJZ. Poudarjeni so bili vloga in pristojnosti člana v svetu zavoda v sklopu temeljnih elementov delovanja bolnišnice, to je pri organizaciji, financiranju, poslovanju, kadrovanju, investicijah ter čakalnih dobah.

Onkolog Erik Brecelj težko pričakuje obljubljeno profesionalizacijo svetov zavodov: »Dokler nadzorništvo JZZ ne bo urejeno tako, kot je v gospodarskih družbah, bo delo svetov zavodov izguba časa.« Brecelj upa, da so zadnje menjave v svetih zavodov zgolj prehoden korak do profesionalizacije oziroma spremembe, ki jo moramo nujno izvesti, če želimo, da bo v bolnišnicah konec anomalij in bo denar prenehal odtekati po čudnih kanalih.