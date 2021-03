Napovedujejo gastronomske festivale

»Pričakujemo, tudi glede na lanske izkušnje, da nam bo večino prireditev uspelo izpeljati v živo. Če pa to zaradi epidemije ne bo mogoče, bomo dogodke preselili na splet,« je dejala Ylenia Loredan iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Od pomladi do jeseni načrtujejo več gastronomskih dogodkov, pri katerih se povezujejo z lokalnimi ponudniki in jih bodo združili pod blagovno znamko Altroke Istra ali Še več kot Istra.



Pod okriljem koprskega občinskega zavoda nameravajo z lokalnimi gostinci in Društvom vinogradnikov slovenske Istre organizirati Altroke Istra gourmet festival. Med majem in septembrom naj bi vsak zadnji četrtek v mesecu na različnih lokacijah v mestnem jedru ali na podeželju predstavili lokalne gostince in vinarje. Junija pa v sodelovanju z drugimi istrskimi občinami pripravljajo prenovljene Dneve kmetijstva slovenske Istre, ki se bodo odslej imenovali Okusi Istro. Sledenje bo priložnost predvsem za predstavitev lokalnih pridelovalcev. Pod blagovno znamko Altroke po novem prav tako sodi tradicionalni septembrski festival Sladka Istra, ki bo namenjen tudi promociji lokalnih slaščičarjev prek družbenih omrežij.



V okviru projekta Gastronomski zakladi Istre in morja – Maristra pa bodo med drugim izdali knjižico istrskih receptov s slovarčkom in prevodi narečnih izrazov istrskih jedi. V koprskem zavodu za mladino, kulturo in turizem so obenem napovedali prenovo koprskega turističnoinformacijskega centra v Pretorski palači, kjer bo zaživela tudi prodajalna tipičnih istrskih izdelkov, kot so oljčno olje, vino in suho sadje.

Galerija na ulici

Na koprski Kidričevi ulici so postavili galerijo na prostem, kjer so razstavljene fotografije za Istro tipičnih fritul, bobičev, tartufov, refoška, malvazije in drugih izdelkov. Avtor fotografij je Jaka Ivančič, ki je skupaj s Kleva films izdelal tudi promocijsko gradivo za 25 lokalnih ponudnikov, ki so se prijavili na občinski razpis. Kot je poudarila direktorica koprskega zavoda za mladino, kulturo in turizem Mojca Vojska, so bili prav gostinci v epidemiji najbolj prizadeti, zato jim želijo pomagati, da se bodo ob sproščanju ukrepov znova hitro postavili na noge.



»Pobudi smo se priključili predvsem zato, ker želimo delovati povezovalno, saj bomo le skupaj lahko prepoznavni,« je omenil Borut Fakin, direktor Vinakopra, kjer so skupaj s koprsko likovno umetnico Laro J. Marconi predstavili tudi posebna izdelka za to priložnost – veliko čokoladno jajce in sladki refošk. Promocijske aktivnosti v Kopru je podprla tudi Karmen Novarlič iz Slovenske turistične organizacije. »Sloveniji se je v zadnjih letih uspelo prebiti na zavidljivo mesto na svetovnem kulinaričnem zemljevidu in se umešča med najbolj zaželene gastronomske destinacije,« je poudarila.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: