Nasedlo ladjo bi lahko splavili danes ali jutri

Upravljavci Sueškega prekopa so danes sporočili, da močan veter ni bil glavni razlog, da je tovorna ladja Ever Given v torek nasedla v Sueškem prekopu in ga zablokirala.»Močan veter in vremenski dejavniki niso bili glavni razlog, da je ladja nasedla. Lahko bi šlo tudi za tehnično ali človeško napako,« je na novinarski konferenci povedal vodja egiptovskega organa, ki upravlja prekop,Na vprašanje, kdaj bi lahko ladjo znova splavili, je odgovoril, da je možno danes ali jutri, odvisno od odzivnosti ladje na plimovanje.Predstavil je tudi delo vlačilcev in bagrov, da bi osvobodili premec in vijake ladje. Včeraj pozno zvečer so se vijaki lahko znova zavrteli, a ne s polno hitrostjo. Zaradi plimovanja so se kasneje znova ustavili. Povedal je, da so začeli nato znova z bagri odstranjevati zemljino. Zagotovil je, da blokada ni povzročila niti škode niti onesnaženja.Dodal je, da na prehod prekopa, ki povezuje Rdeče in Sredozemsko morje, čaka več kot 300 ladij. Portal, specializiran za novice o pomorstvu, Lloyd's List ocenjuje, da blokada zadržuje blago v vrednosti 9,6 milijarde ameriških dolarjev na dan.