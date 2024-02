Našli kandidatko, ki bo predvidoma nadomestila Simona Karduma

Po dobrem mesecu je predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić le našel kandidata oziroma kandidatko, ki je pripravljena prevzeti izpraznjeno mesto člana uprave. To je po naših informacijah Tina Gruden Marucelj, vodja kadrovske službe. Še danes naj bi se predstavila, svet zavoda pa naj bi o njej glasoval v sredo.

Na tem položaju bo nadomestila Simona Karduma, ki je odstopil konec decembra in ob tem med drugim opozoril na nepripravljenost na spremembe znotraj RTV Slovenija in na Martićevo vodenje uprave, s katerim je imel težave tudi delavski direktor in član uprave Franci Pavšer.

Temu, da bi zunanjih zainteresiranih kandidatov za izpraznjeno mesto menda praktično ni bilo, pa bi lahko poleg nakopičenih težav in sicer težavnega položaja RTV Slovenija prispeval tudi sam način iskanja, saj se je po daljši polemiki na seji sveta odločili, da bo prisluhnil tolmačenju domačih pravnikov in ne ministrstva za kulturo, ki so podali različna mnenja, ali bi moral predsednik uprave, preden predlaga člana uprave v potrditev svetu zavoda, izvesti javni razpis.