Pol leta za spremembe na RTV Slovenija

Po burni razpravi in več izjavah o tem, da na mizi pravzaprav ni dobrih scenarijev, so svetniki s 13 glasovi za in tremi proti vendarle sprejeli nekakšen kompromisni programsko-produkcijski in finančni načrt za prihodnje leto – zadnjo različico so dobili na mizo sicer šele dan pred tem –, saj je predsednik uprave Zvezdan Martić ocenil, da bi bilo poslovanje po dvanajstinah kaos.

Kaj čaka gledalce in kaj upravo, ki ji je svet naložil, naj v prihodnjih treh mesecih pripravi načrt celostne programske, kadrovske, finančne in sistemske reorganizacije RTV Slovenija? Rezi bodo sicer manjši od sprva načrtovanih, a le zato, ker so nekatere oddaje zgostili v prvem polletju prihodnjega leta, ko bo oddaj in filmov le malo manj kot letos, zato pa od julija do decembra sploh ni predvidenih oddaj in filmov tedna. Martić je dodal, da se bodo v prvih mesecih trudili zagotoviti dodatna finančna sredstva, da do »mrka v programu ne bo prišlo«. Koliko sredstev bi potrebovali vsaj za njihovo ohranitev, predsednik uprave še ni vedel povedati.

Edina druga opcija, ki ji ni bila naklonjena večina svetnikov, pa je po njegovih besedah predvidevala polmrk. Opcija, da bi sprejeli načrt, ki bi predvideval izgubo, ali v ta namen najeli kredit, po tolmačenju finančnega in kulturnega ministrstva namreč ni zakonita. »Če se gremo polmrk, potem se vsi negativni trendi začnejo dogajati že od prvega 1. januarja. Napovedal sem številne ukrepe, tudi reorganizacijo, a tega ne moremo storiti, če imamo polmrk in se moramo od prvega dneva braniti,« je pojasnjeval.

Športni prenosi bodo, prav tako Marcel Štefančič

Kot je znano, so v prvem programsko-produkcijskem načrtu podvomili tudi o izvedbi pokrivanja olimpijskih iger, evropskega nogometnega prvenstva in kolesarske dirke po Franciji. Ksenija Horvat, direktorica TV Slovenija, ki je edina izmed trojice direktorjev eksplicitno podprla program, pa je še navedla, da bodo predvsem zagotovili stabilizacijo informativnega programa in kulturo vrnili v osrednje informativne oddaje, tudi risank bo po novem načrtu le nekaj manj kot doslej.

Denarja ne bo niti za oddajo Studio City v obliki, kot je bila poznana, saj je bila v teh razmerah po njeno zaradi honorarnih sodelavcev predraga. Je pa potrdila, da se njen voditelj vrača na male zaslone v drugačnem formatu oddaje. Vrača se tudi oddaja Politično, ukinja pa se oddaja Panorama na 2. sporedu.

Direktorica digitalnih vsebinje poudarila, da z načrtom pravzaprav slabijo digitalni razvoj, direktor radiapa, da načrta ne more zagovarjati, saj premočno posega v program Radia Slovenija. Neskladen je tudi njihov kadrovski načrt.

Kot je znano, se tudi dva od štirih članov uprave – to sta Simon Kardum in Franci Pavšer – nista strinjala s pripravljenimi dokumenti. Oba sta opozorila še na podpis sporazuma med vlado in socialnimi partnerji o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu, kar bo za RTV Slovenija na odhodkovni strani pomenilo 1,9 milijona evrov več, ki niso predvideni v načrtu. »Ogromno očitkov se je zvrstilo tudi na račun prejšnjega generalnega direktorja, da ni upošteval realnih postavk. Jaz osebno pa se ne bom pretvarjal, da tega povišanja ni,« je dejal Pavšer in vztrajal, da ne bi smeli rezati le pri variabilnih stroških, ampak tudi iskati rezerve pri fiksnih in dodatnih prihodkih.

Martić je tudi glede tega vprašanja navedel, da bo nujen pogovor z ustanoviteljem, sam je sicer na vprašanje o razdeljenosti uprave dejal, da se mu ne zdi težava, če niso vedno enotni.

»Za prihodnjo polovico leta bo treba, če želimo govoriti o kakovostnem programu, najti notranje rešitve, hkrati pa mora vlada ali pa državni zbor, kot predstavnik ustanovitelja RTV Slovenija, zagotoviti dodatna sredstva,« pa je zatrdil Goran Forbici, predsednik sveta, ki je zato načrt označil le kot šestmesečnega, zatem pa pričakuje rebalans.