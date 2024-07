Nataša Pirc Musar z vojaškim transportnim letalom na odprtje olimpijskih iger

V zadnjem obdobju se je predsednik vlade Robert Golob profiliral kot navdušen podpornik vrhunskih slovenskih športnikov, še posebej izbrane nogometne vrste na evropskem prvenstvu v Nemčiji in košarkarja Luke Dončiča. Zato se je pojavilo tudi veliko ugibanj, da bo Golob odpotoval tudi na olimpijske igre v Pariz, katerih politični gostitelj je njegov evropski politični zaveznik, francoski predsednik Emmanuel Macron.

A Goloba na prestižnem odprtju olimpijskih iger, kjer se bo ob reki Seni zbrala svetovna politična smetana, ne bo. Na zadnjem srečanju s predsednico republike Natašo Pirc Musar sta se dogovorila, da bo Slovenijo na odprtju iger, na katerih bo nastopilo 90 slovenskih športnikov, zastopala ona.

Zanimiv pa je tudi izbor transportnega sredstva, ki bo predsednico republike in njeno delegacijo popeljal v francosko prestolnico. Ker je vladni falcon na servisu in do takrat ne bo na voljo za prevoz delegacije, se bo Nataša Pirc Musar v Pariz odpeljala z vojaškim transportnim letalom C-27J spartan.

Taktično transportno letalo C-27J spartan je pred dnevom državnosti z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem na krovu opravilo krstni let. Let na Kosovo je po pričevanju novinarjev trajal uro in pol. FOTO: Novica Mihajlović/Delo

»Gre za večnamensko vojaško taktično transportno letalo, ki lahko leti v najzahtevnejših taktičnih in vremenskih razmerah. Spartan bo omogočil vzpostavitev letalske dvonamenske nacionalne zmogljivosti ter tako Slovenski vojski samostojnost in neodvisnost delovanja. Hkrati bo uporaben tudi za opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja,« lahko preberemo na vladni spletni strani. Letalo Slovenske vojske ima za prevoz potnikov vgrajenih 28 zložljivih sedežev, tem pa lahko dodajo še 12 + 6 sedežev.

Ob izbiri transportnega sredstva velja dodati, da je letališče Brnik s civilnimi leti zelo dobro povezano s francosko prestolnico.