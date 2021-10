Navideznih zelenih ukrepov komisija ne bo potrdila

V nadaljevanju preberite:

V strateškem načrtu skupne kmetijske politike, zajetnem dokumentu na skoraj 400 straneh, podprtem z 1,2 milijarde evrov evropskega denarja ter dodatnimi 100 milijoni nacionalnih sredstev in 75 milijoni sredstev za okrevanje po epidemiji, bo določeno, kako bomo v Sloveniji pridelovali in predelovali hrano ter kakšno hrano bomo uživali v prihodnjih letih. Posredno tudi, ali bomo kaj bolje skrbeli za naravo, podnebje, javno zdravje in dobrobit živali. Po treh letih priprav bo 4. novembra predlog strateškega načrta že drugič poslan v javno razpravo, tokrat z intervencijami in večino izračunov zanje. Okoljsko poročilo, v katerem bo podana ocena o sprejemljivosti predlaganih intervencij v dokumentu na okolje in naravo, bo javnosti predstavljeno nekoliko pozneje novembra.

Države članice morajo strateške načrte poslati evropski komisiji do konca leta. Nekatere so izrazile zaskrbljenost, da roka ne bodo ujele. Kmetijski minister Jože Podgoršek je obljubil, da bo Slovenija načrt oddala do novega leta. Čeprav ne kmetje ne živilska industrija niso zadovoljni s predlogom, želijo si predvsem več denarja, Podgoršek meni, da je predlog uravnotežen in sorazmeren z željami.