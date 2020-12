Ne cepivo, cepljenje bo reševalo človeška življenja

Soglasje skrbnikov

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik: »Oddaja vloge je preprosta, zahteva le osnovne podatke, podobno kot pri spletnem nakupovanju.« FOTO: Blaž Samec/Delo

Cepivo – luč na koncu predora

Ljubljana – Na portalu e-uprava je po novem dostopen spletni obrazec, s katerim lahko državljani izkažejo interes za cepljenje proti covidu-19. Vlogo zanj je mogoče oddati z uporabo kvalificiranega digitalnega elektronskega potrdila ali brez njega, z ročnim vnosom e-naslova in drugih potrebnih podatkov.Na ministrstvu za javno upravo, kjer so spletni obrazec pripravili na prošnjo ministrstva za zdravje in zdravstvene stroke, so pojasnili, da želijo s tem preveriti interes za cepljenje med državljani, da pa iz teh prijav ne bo oblikovana prioritetna lista tistih, ki bodo cepljeni, ko bo cepivo na voljo.Minister za javno upravoje povedal, da je oddaja brezplačne vloge preprosta, zahteva le osnovne podatke, podobno kot pri spletnem nakupovanju. »Po uspešni oddaji vloge bodo vsi uporabniki, torej tisti, ki so vlogo oddali z uporabo e-identitete, in tisti, ki so jo oddali brez e-identitete, iz zalednega sistema Nacionalnega inštituta za javno zdravje na vpisani elektronski naslov dobili sporočilo o oddani nameri za cepljenje proti covidu-19,« je na vladni novinarski konferenci pojasnil minister Koritnik.Namero za cepljenje ministrstvo za zdravje že preverja tudi med stanovalci domov za starejše po vsej državi ter med uporabniki drugih socialnovarstvenih zavodov. »Uporabniki storitev v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Draga večinoma niso opravilno sposobni. Zanje strinjanje ali nestrinjanje izrazijo starši ali skrbniki s pisnim soglasjem. Manjši delež uporabnikov pa se do cepljenja opredeli sam,« je povedala direktorica CUDV DragaNa ministrstvu za zdravje so sporočili, da se za zdaj namerava cepiti polovica ali več uporabnikov. »Verjamemo, da se bo zanimanje za cepljenje še povečalo, ko bo cepivo v Republiki Sloveniji dostopno,« so še dodali.​V slovenjgraškem domu starostnikov je interes za cepljenje izkazala večina stanovalcev. »Peščica tega še ni storila, kar pa še ne pomeni, da se ne bodo cepili,« je povedala vodja enote. A povsod se s takšnim odzivom (še) ne morejo pohvaliti. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pričakujejo, da bo pripravljenost za cepljenje med stanovalci domov za starejše večja, ko bo cepiva odobrila Evropska agencija za zdravila., vodja oddelka za nalezljive bolezni na NIJZ, je povedal: »Ko bodo cepiva proti covidu-19 na voljo, bodo varna in učinkovita. Ne prehitevamo varnostnih etap znanosti. Ni bilo nobenih bližnjic, naredili so take raziskave, kot morajo biti. Profil varnosti je odličen.« Fafangel je napovedal, da se bo cepil, ko bo na vrsti za cepivo, ki ga je označil za luč na koncu predora v tej epidemiji. »To je podvig znanosti, da je v desetih mesecih naredila, kar se ponavadi naredi v desetih letih. Zraven pa potrebujemo še podvig populacije. Cepivo samo po sebi ne bo rešilo življenja, cepljenje ga bo.«Študenti projektapri Društvu študentov medicine Slovenije pa so povedali: »Nedvomno gre za enega največjih dosežkov medicine v našem življenju, morda nasploh. Cepivo bo rešilo nepredstavljivo veliko življenj, preprečilo trajne posledice okužbe in nam omogočilo vrnitev v normalno življenje ter hitrejše saniranje škode v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija. Upamo, da se bo za zaščito odločil čim večji del prebivalstva,« so sporočili. Študenti medicine, ki sodelujejo v projektu Imuno, so prepričani, da je treba ljudem približati znanstvene raziskave in jih nehati strašiti z nedokazljivimi in nepreverjenimi informacijami. »Komunikacija o znanosti bo postala zdaj enako pomembna, kot je bil razvoj cepiva, saj izdelava izjemno učinkovitega in varnega cepiva ne pomaga nič, če ga ljudje niso pripravljeni sprejeti,« so opozorili.