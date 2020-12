Ne kupujmo igrač, ki dišijo

Zaradi poplave igrač na trgu, tudi takih dvomljive kakovosti, postaja prodaja igrač vse bolj regulirana, na prvem mestu je njihova varnost. Evropska komisija je pred kratkim sprejela novi direktivi, s katerima je prepovedala uporabo določenih alergenih snovi v igračah in razširila seznam alergenih snovi, ki morajo biti jasno označene na izdelku ali etiketi. V nadaljevanju si preberite, kaj prinašata direktivi, pa tudi, kakšna je glede na rezultate nadzora trga varnost teh izdelkov v EU in Sloveniji. Slika ni bleščeča, med odpoklicanimi nevarnimi izdelki vodijo prav igrače. Zato si je pri nakupovanju pametno vzeti čas in upoštevati pravila za izbiro varnih igrač.