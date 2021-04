Negotova parlamentarna usoda združevanja agencij

V prispevku preberite:

Poslanci bodo jutri na prvi obravnavi razpravljali o zakonu o združevanju osmih agencij v dve superagenciji. Zakon podpirajo v koalicijskih poslanskih skupinah z 38 glasovi. V drugih so bolj zadržani, tudi v SNS in Desusu, ki bi lahko bila jeziček na tehtnici. Kljub temu pa za ti dve poslanski skupini še ni mogoče napovedati, kako bodo glasovali.



»Motijo nas nekatere zadeve, in sicer glede letalstva, energetike in odpadkov. Svoja mnenja smo že posredovali koaliciji,« nam je sporočil Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS).